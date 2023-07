Acqua salata ad Andora, ecco la mappa delle cisterne mobili fornite da Rivieracqua

Andora. Sarà completato entro la serata di oggi il riempimento delle cisterne mobili che Rivieracqua ha collocato in diversi punti del territorio di Andora.

La misura si è resa necessaria “per alleviare il disagio dovuto alla presenza di elevata percentuale di cloruri nell’acqua distribuita dall’acquedotto”.

Le cisterne sono posizionate: nel parcheggio di località Bande di Là a Rollo; accanto al distributore di acqua in piazza del Mercato a Marina di Andora; in via Cavour 80 nei pressi della casa di riposo; in via Risorgimento 33 dietro al municipio; in via Del Poggio 36 davanti alla casa famiglia; in via Duomo 5 all’incrocio con via privata Musso; in via Divizia (davanti alla struttura di un vecchio pozzo) a San Bartolomeo; in via Vespucci 38 nello slargo a fianco del luna park.

Ancora: in via Piana del Merula, nel retro dell’edificio della scuola materna; in passeggiata Quaglia 3, davanti al monumento dell’ancora, nei pressi del gazebo, presso il porto turistico; in viale Argentina, vicino ai campi da tennis; in via del Mille 12, dietro la chiesa; nel parcheggio di Borgata Sacco a Rollo. Le cisterne hanno tutte una capacità di due metri cubi.

La società ricorda che “è attivo un punto di distribuzione di acqua in bottiglia in via Santa Lucia 4 nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 9 alle 12”.