Acqua ad Andora, Demichelis furioso: “Situazione imbarazzante. Pronti ad intraprendere azioni durissime”

Andora. Il Comune di Andora non ci sta e sbotta nuovamente, con forza, sulla questione acqua per voce del sindaco Mauro Demichelis, che si è detto pronto “ad intraprendere azioni ancora più dure”.

“Da quando abbiamo acceso il dissalatore, che può produrre fino a 3mila metri cubi al giorno e che oggi è l’unica acqua dolce che abbiamo ad Andora, non si capisce per quale motivo nel nostro Comune non arrivi più neanche quella poca acqua dolce dal Roja che è sempre arrivata”, ha affermato il primo cittadino.

Demichelis, ormai da mesi, sta sollecitando Rivieracqua (QUI la posizione del gestore sulla vicenda) ad agire sulla delicata situazione idrica di Andora ed è arrivato al punto di sostituirsi allo stesso gestore per il noleggio del dissalatore, ma fondamentale per non vedere aumentare il cuneo salino è l’acqua dall’imperiese (Ato di appartenenza di Andora) che è distribuita da Rivieracqua e che storicamente è sempre stata fornita alla parte di ponente di Andora.

Recentemente Rivieracqua aveva confermato la fornitura di 4.000mc di acqua al giorno dalle vecchie condotte che da anni servono Andora, che però non arrivano da tempo, tanto che la frazione Rollo, la prima a cui dovrebbe arrivare l’acqua del Roja, subisce drastiche interruzioni di acqua.

I disservizi aumentano così come le interruzioni di fornitura da parte del gestore su tutto il territorio e, naturalmente, la rabbia degli andoresi di cui Demichelis si fa portavoce.

“È una situazione a dir poco imbarazzante – concorda il sindaco . – L’ambito territoriale è stato fatto affinché tutti i Comuni insieme abbiano l’acqua distribuita nel miglior modo possibile. Non si capisce come mai ad Andora io debba fare ordinanze per limitare l’uso dell’acqua, mentre ci sono Comuni con giardini verdi dove l’acqua viene utilizzata anche per innaffiare”.

Il riferimento è ai comuni dell’imperiese con giardini pubblici rigogliosi e verdi. E ora il sindaco è pronto a mettere in atto azioni ancora più dure di quelle adottate fino ad oggi: “Sono arrabbiatissimo. Se la situazione non si risolverà in pochissimo tempo, sono pronto ad intraprendere tutte le azioni successive, alcune delle quali sono già state messe in atto, ma che evidentemente dovranno essere ulteriormente rafforzate”, ha concluso.

Nel frattempo, l’Asl2 sta monitorando la qualità dell’acqua destinata al consumo umano del Comune di Andora, effettuando sia campionamenti presso i punti rappresentativi della rete idrica, sia verificando analisi in autocontrollo effettuate dall’ente gestore.

Inoltre, sulla vicenda è intervenuto anche il Difensore civico della Regione Liguria Francesco Lalla, che ha richiamato ufficialmente Riviereacqua “al rispetto dei propri compiti, in particolare per quanto riguarda i problemi di erogazione dell’acqua nel Comune di Andora”.