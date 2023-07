Plodio. E’ stata colpita da un grave malore che non le ha lasciato scampo la donna di 68 anni che, ieri sera, è deceduta mentre stava partecipando alla sagra ai Piani di Plodio.

L’episodio si è verificato intorno alle 23 circa, quando la donna si è accasciata a terra mentre stava ballando.

Sul posto è intervenuta la croce bianca di Plodio. Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai volontari, per la donna non c’è stato nulla da fare.