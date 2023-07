Abbandono dei rifiuti, a Savona guardie zoofile in aiuto alla polizia locale

Savona. La giunta ha approvato una convenzione con il Nucleo Provinciale delle Guardie Zoofile dell’Enpa che consente all’Amministrazione di utilizzare personale del Nucleo per la vigilanza in materia ambientale e dei rifiuti.

La sezione di Savona si è resa disponibile in maniera gratuita e volontaria. In particolare, coadiuvando l’attività della polizia locale, le Guardie Zoofile si occuperanno di prevenzione e repressione in materia di conferimento rifiuti per evitare i fenomeni di abbandono degli ingombranti o per impedire un utilizzo improprio dei contenitori destinati alla raccolta.

Così l’assessore alla Città Vivibile, Barbara Pasquali: “Ringraziamo il Nucleo Provinciale per essersi messo a disposizione. Per ora si parte con cinque unità che saranno un valido aiuto per noi. E’ un ulteriore strumento per combattere le violazioni e i cattivi comportamenti in materia ambientale, in generale, e i rifiuti, in particolare. L’abbandono di ingombranti sia in centro sia nei quartieri, è in aumento, purtroppo, ed è un fattore che pesa sulla Tari di tutti”.