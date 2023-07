A10, incidente tra Pietra e Finale e controesodo: oltre 10km di code sulle autostrade

Savona. Incidente stradale, questa mattina, che, unito al controesodo, sta dando vita a lunghissime code sulle autostrade liguri, in particolare in A10.

Il sinistro è avvenuto al chilometro 63+200 tra Pietra Ligure e Finale Ligure, in direzione Italia, intorno alle 10. Due i feriti, per fortuna non gravi, entrambi trasportati in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo.

Per quanto riguarda l’A10, al momento, si registrano 10 km di coda tra Borghetto e Finale Ligure, in direzione Italia, ed una coda di 2 km tra Confine di Stato e Barriera Confine di Stato, in direzione Italia.

Code anche in A26: 2km tra Voltri e Masone, per traffico intenso; coda di 1km tra Baveno ed il bivio A26/SS 33 del Sempione, per lavori; coda di 1km tra Masone e il bivio A26/10 Genova-Ventimiglia, causa incidente.