A Vado Ligure l’evento “Musica nel Mondo”: il primo concerto savonese del Voxonus Festival 2023

Vado Ligure. Sabato 8 luglio alle 21.15 il giardino di Villa Groppallo a Vado Ligure ospiterà il primo concerto savonese del Voxonus Festival 2023. Si chiama Musica nel Mondo ed è il programma di produzione eseguito da Claudio Gilio, viola, Alberto Fantino, fisarmonica e Maurizio Baudino, chitarra, per esaltare celebri composizioni di vari generi musicali tra Europa e paesi d’oltremare. Il concerto è realizzato con il sostegno del Comune di Vado Ligure e con il contributo, tra gli altri, di Ministero della Cultura, Regione Liguria e Fondazione De Mari.

IL PROGRAMMA

Il trio viola, fisarmonica e chitarra aprirà una finestra sui generi extra-colti collegando epoche, stili e tradizioni musicali in un viaggio oltre le Colonne d’Ercole. Un percorso che porta i nomi di Piazzolla, Tenco, Bach, Albeniz, Laurenz, Mascagni, Paganini, Louiguy, Velázquez Torres, Jobim, Mendoza y Cortés, che si potrebbe quindi sottotitolare ”da Bach a Piazzolla”. Sviluppato con l’intento di calare l’ascoltatore nelle varie culture grazie al potere evocativo della musica, Musica nel Mondo è un’esperienza immersiva frutto della ricerca crossover condotta dal Voxonus Festival. Sulle note di alcuni dei più grandi compositori del Sette-Ottocento e su quelle di autori più vicini a noi in linea temporale, gli interpreti saranno un po’ musicisti e un po’ marinai, pronti a traghettare il pubblico da una parte all’altra dell’Atlantico.

“Voxonus Festival è da tre edizioni un must dell’estate a Vado Ligure. Voxonus è una rete di cultura che mette in contatto vari interlocutori, tra cui i sindaci del territorio e le fondazioni. E’ quindi un esempio di buona pratica con cui siamo orgogliosi di collaborare attivamente. Cultura significa economia e l’economia traina benessere e turismo. L’Orchestra di Savona lo dimostra con una programmazione accurata e innovativa”, commenta Monica Giuliano sindaca di Vado Ligure.

Aggiunge Claudio Gilio, direttore artistico del festival: “Voxonus è uno dei primi esempi di imprenditoria culturale legato a un’area geografica diffusa. Dove si è sviluppato, il festival si conferma realtà di produzione musicale interregionale, punto di incontro tra ricerca accademica e dialogo con i territori: questo per me è il significato del nostro brand, non immobilità ma evoluzione e il programma Musica nel Mondo ne è un’espressione”.

IL FESTIVAL

Voxonus Festival è la rassegna di musica barocca dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Un circuito di 60 concerti, 22 location e più di 30 interlocutori pubblici e privati che si svolge da giugno a dicembre. Il brand Voxonus nasce in Liguria nel 2011 all’interno del progetto sette-ottocentesco Academia di musici e cantori, ma di lì a poco si sviluppa anche in Piemonte con il format Dalle Alpi al Mare, diventando uno degli appuntamenti più attesi. Il brand si sviluppa in sinergia con i territori, dando vita a narrazioni storico-culturali che ne esaltano l’idea originale: riscoprire la classicità musicale per guardare al futuro.

Dopo una tappa ad Alessandria con il Voxonus Quartet, il festival tornerà in Liguria domenica 16 luglio ad Altare, nei giardini del Museo dell’Arte Vetraria Altarese, con la replica del concerto Musica nel Mondo.

Ingresso gratuito senza prenotazione. Si consiglia di arrivare mezz’ora prima dell’inizio del concerto.

Contatti: cell. 3406172142 | tel. 019824663 | mail: info@orchestrasavona.it | Tutti gli aggiornamenti su Telegram