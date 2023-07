A Tovo in scena “La via degli alberi” con Pino Petruzzelli e Andrea Castanini

Tovo San Giacomo. Dopo l’apertura in quel di Cengio, “Tra cielo e mare”, lo spettacolo dell’entroterra progetto ideato e realizzato da Teatro Ipotesi con il sostegno della Fondazione Agostino De Mari e di Coop Liguria è pronto per il secondo appuntamento, domenica 16 luglio alle 21 a Tovo San Giacomo, nella Val Maremola, con l’attore e regista Pino Petruzzelli e il giornalista Andrea Castanini.

Quella di Tovo San Giacomo, e in particolare della località Bardino Nuovo, è una vicenda con alcune pagine straordinarie se si pensa che un borgo con meno di 500 abitanti ha costruito ed esportato orologi da torre per oltre un secolo tramite l’impresa della famiglia Bergallo e, in ambito sportivo, è arrivata a disputare la Serie A con la sua squadra locale di pallapugno, sport con un’antica tradizione nel Piemonte meridionale e in Liguria.

L’evento del 16 luglio è a ingresso libero e si apre alle ore 21 con “La via degli alberi”, spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Pino Petruzzelli, con cui l’autore prosegue la ricerca sul legame profondo tra l’uomo e la natura in cui è immerso. Un viaggio lungo la nostra penisola, ascoltando la voce degli alberi incontrati strada facendo: ci sono i limoni delle Cinque Terre e di Sorrento, il castagno di Carpasio nel cui tronco cavo trovarono rifugio i partigiani feriti e infine gli ulivi di Taranto, nati ai tempi di Platone, spazzati via da orribili mostri di metallo per far spazio ad un’industria siderurgica.

“Io credo fermamente che gli alberi abbiano molto da insegnarci – sostiene Petruzzelli – In fondo sono su questo pianeta da molto più tempo di noi. Noi potremmo migliorare le nostre vite guardando come gli alberi basano la sopravvivenza su reali forme di democrazia in cui non esistono organi di comando. Attraverso la fantasia e la sfrenata immaginazione che consente il gioco teatrale, ho provato a riflettere su questi temi concreti e fondamentali, anche perché investono il presente e il domani dei nostri figli”.

“La via degli alberi”, dopo il felicissimo debutto allo storico Andersen Festival (Sestri Levante, giugno 2022), va ora in scena in Piazza Canonico Folco, nella località di Bardino Nuovo.

Al termine dello spettacolo inizia la seconda parte dell’evento che per questa tappa vede nel ruolo di conduttore e narratore Andrea Castanini, firma e vice direttore de Il Secolo XIX.

Il giornalista ripercorre la “biografia” di Tovo partendo dal suo nome che probabilmente deriva da Tuvu (tufo) e si riferisce allo strapiombo in tufo presente in contrada Bronati. Nel reportage trovano spazio luoghi geografici e spirituali del borgo quali la Chiesa barocca di San Sebastiano, imprese sportive come quelle della squadra locale di pallapugno, oppure eccellenze come quelle racchiuse nel Museo dell’Orologio da Torre Bergallo: lancette, meccanismi e cimeli riguardanti gli orologi per campanili che, costruiti qui, andavano a segnare l’ora nelle piazze di mezzo mondo.

Dalle ore 17.00 alle 23.00 è prevista l’apertura straordinaria e gratuita del Museo Bergallo, grazie alla collaborazione della Cooperativa Sociale Arcadia.

“Tra cielo e mare” torna ad agosto, il 18 a Borgio Verezzi e il 20 a Dego.

Il progetto ideato e realizzato da Teatro Ipotesi, con la direzione artistica di Pino Petruzzelli e il coordinamento di Paola Piacentini, è possibile grazie al prezioso sostegno della Fondazione Agostino De Mari e di Coop Liguria. Si ringraziano inoltre Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, Teatro de gli Incamminati, deSidera Festival, Comune di Cengio, Comune di Tovo S. Giacomo, Museo dell’Orologio da Torre di Tovo S. Giacomo, Comune di Borgio Verezzi e Comune di Dego.