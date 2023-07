A Savona un centro di accoglienza per i migranti da Lampedusa: l’ipotesi agita la politica

Savona. L’ex centro di formazione Varaldo di Savona potrebbe diventare nei prossimi mesi un edificio destinato ad ospitare e accogliere i migranti provenienti da Lampedusa. La questione, che sta tenendo banco nelle ultime settimane, coinvolge più soggetti istituzionali (Provincia, Prefettura e Comune di Savona).

Ma andiamo con ordine. L’immobile, inutilizzato da circa 15 anni, è attualmente di proprietà della Provincia. L’edificio si trova in un quartiere elegante di Savona, la Villetta: una posizione privilegiata, di quelle che possono far gola agli imprenditori attivi nell’edilizia residenziale.

Nel corso del tempo, l’ente Provincia ha più volte provato ad alienarlo – senza successo – attraverso tre aste. Tra il 2019 e il 2021, ricorda il già vicepresidente della Provincia Francesco Bonasera, che in quegli anni aveva la delega alla valorizzazione degli immobili, “la base d’asta era di 2milioni e mezzo di euro”.

In queste settimane il futuro del Varaldo è entrato prepotentemente nel dibattito politico-istituzionale savonese. La Prefettura, per far fronte all’urgenza dei flussi migratori registrata negli ultimi mesi, ha chiesto alla Provincia di destinare l’immobile di via Amendola all’ospitalità e all’accoglienza dei migranti. La conferma arriva dallo stesso presidente Pierangelo Olivieri, che contattato da IVG ha dichiarato: “L’immobile è da tempo in alienazione e allo stesso tempo abbiamo ricevuto questa proposta dalla Prefettura. Al momento abbiamo due manifestazioni di interesse, una delle quali è diventata una proposta, che tuttavia non è ancora in linea con i valori di perizia che avevano riaggiornato”.

In questo momento, tuttavia, “non c’è alcun accordo di destinazione – ha precisato Olivieri -, ma abbiamo questa richiesta della Prefettura. Ora dobbiamo definire i termini di quelle proposte e se riusciamo a gestirle in maniera che possano essere utili rispetto alla perizia potremmo valutare di chiudere l’operazione e andare in alienazione. Diversamente, faremo le valutazioni successive e opportune”.

Sulla questione, il sindaco di Savona Marco Russo prova a precisare e a spegnere le polemiche sul nascere: “Questa è una discussione nata male e che rischia di proseguire peggio – ha dichiarato il primo cittadino contattato da IVG -. Ribadisco che nelle interlocuzioni con la Prefettura l’ipotesi del Varaldo non è mai stata posta e quindi mai stata presa seriamente in considerazione”.

“Peraltro – ha aggiunto Russo -, come ha riconosciuto il presidente Olivieri, in questi casi è corretto che la Provincia si rapporti con il Comune di Savona. Per noi questa soluzione non è da prendere in considerazione e in più, a nostro avviso, non è praticabile. Ricordiamoci che la Prefettura ha chiesto a tutti i comuni della provincia di collaborare per fronteggiare uno stato di emergenza proclamato ufficialmente, con indicazioni di aree da protezione civile. Noi vogliamo collaborare come naturalmente ci auguriamo che tutti i Comuni della provincia vorranno fare”.

Secondo il sindaco di Savona, quindi, l’ipotesi non è ufficialmente sul tavolo. E comunque “l’ipotesi” potrebbe non essere necessariamente il Varaldo, ma anche un’altra struttura. Tuttavia, come confermato dallo stesso Olivieri, per quanto riguarda il Varaldo la richiesta da parte della Prefettura alla Provincia c’è stata e quindi al momento nulla può essere escluso.

In questo senso, le polemiche non solo non mancherebbero, ma stanno già montando ancora prima di un eventuale “accordo” o “imposizione” – per far fronte allo stato di emergenza – da parte della prefettura stessa. Il già citato Bonasera è stato uno dei primi a mettere le mani avanti: “Il Varaldo – ha detto l’ex consigliere provinciale – è un patrimonio della collettività e non è la sede adatta per un centro di accoglienza, visto il contesto in cui si trova e le potenzialità insite nell’immobile e nel parco circostante”. Nello specifico, parliamo di un edificio che tra struttura e giardino si estende per una superficie di circa 5mila metri quadri.

Anche la Lega di Savona, attraverso il segretario cittadino Giorgio Calabria, ha espresso forti perplessità sull’ipotetica destinazione d’uso del Varaldo:”La Provincia di Savona si faccia carico delle sue responsabilità in ordine patrimoniale e non contribuisca ad aggravare la regolare vivibilità del quartiere Villetta. Visto che il Presidente afferma che in un modo o nell’altro risponderà alla richiesta della Prefettura, si dia da fare insieme ad altri enti territoriali per trovare una soluzione. La Lega di Savona è contraria alla richiesta della Prefettura”.

Critico anche il consigliere comunale di Savona Fabio Orsi: “Collocare un centro migranti in un palazzo di assoluto pregio, in un quartiere collinare della città è una scelta del tutto inopportuna. Ci troviamo in una fase critica nella gestione dell’ordine pubblico e il luogo è stato individuato senza alcuna verifica e condivisione sul territorio”.

Orsi punta il dito contro il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e il sindaco di Savona Marco Russo, rei, a suo dire, di non aver contestato la proposta: “Questo il regalo e la brillante idea della Provincia che si dimostra ancora una volta ‘amica’ del Capoluogo. Il Comune di Savona, dopo aver brillantemente appoggiato la rielezione del Presidente della Provincia, subisce l’ennesimo affronto e dimostra il suo scarso peso politico. Questa situazione non è accettabile”.

Ora la palla passa alla Provincia (e alla Prefettura). Secondo Olivieri, entro la fine dell’estate si dovrebbe arrivare ad una soluzione (in un modo o in un altro).