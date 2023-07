A Savona e Luceto le processioni per la Madonna del Carmelo

Savona. In questo mese si festeggia la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, uno dei titoli sotto cui viene invocata la madre di Gesù.

Nella parrocchia San Pietro Apostolo, in via Untoria, nel centro storico di Savona dal 9 al 15 luglio si terrà la novena in preparazione alla solennità: domenica alle ore 18:30, da lunedì a venerdì alle 21, sabato alle 17:30 con i Primi Vespri solenni. Il 16 luglio al mattino le messe saranno celebrate alle 8:30 e alle 11. Alle 18 saranno recitati i Vespri solenni, invece la messa delle 18:30 è annullata. Alle 21 i Carmelitani Scalzi presiederanno la messa solenne, seguita dalla consueta processione per le strade della parrocchia e la benedizione conclusiva.

“La grande solennità della Madonna del Carmine, alla quale moltissime persone sono devote, è la più cara alla famiglia carmelitana – scrive il parroco e priore del convento padre Enrico Redaelli in un messaggio alla comunità – Mi permetto di chiedere l’aiuto di tutti per la riuscita di tale ricorrenza, invitandovi a partecipare numerosi. Cerchiamo volontari per il trasporto della statua e le pulizie della chiesa insieme al Gruppo Santa Marta. Chi vuole contribuire all’acquisto dei fiori della cassa e dell’altare sarà ben accetto. Grazie anticipatamente!”.

Invece a Luceto, frazione di Albisola Superiore, la Madonna del Carmine si celebrerà nella chiesa ad Ella dedicata con le messe del 14 e 15 luglio alle 20:30 e del 16 luglio alle 20, in quest’ultimo caso seguita dalla processione.