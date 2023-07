A nuoto per 3,5 km dopo un trapianto di polmoni e midollo: “Voglio dare speranza a chi sta combattendo una malattia”

Savona. Una nuotata di 3,5 chilometri, la stessa distanza che separa dello Stretto di Messina, per dare speranza a chi sta affrontando una malattia. E’ l’impresa che vuole compiere Alessio Mantelli, ex bagnino e ora barman. Alessio si avventurerà domani, scortato da una barca, con partenza dalla spiaggia davanti alla statua di Garibaldi.

Alessio ha avuto due trapianti: prima di polmoni, nel 2009, e poi di midollo, nel 2021. L’obiettivo dell’impresa è duplice: oltre a riuscire a coprire la distanza prefissata e superare i propri “record”, è dare speranza a chi si trova nella situazione che ha vissuto Alessio e deve fare fronte a una malattia: “Il mio messaggio è rivolto a chi sta passando brutti momenti e sta facendo le sue battaglie, per me è una missione”.

Il mare è stato proprio il rifugio di Alessio nei momenti più difficili: “Anche dopo la chemioterapia andavo a nuotare, così riuscivo a liberare la testa e scaricare la tensione. Mi sono fermato per il freddo in inverno ma da marzo ho ripreso ad allenarmi tutti i giorni”.

Così Alessio ha deciso di fare questa impresa per dare coraggio ad altri: “Ora sto bene e sono sei mesi che mi alleno per questa impresa. Volevo essere il primo trapiantato di polmoni e midollo ad attraversare lo Stretto di Messina, ma purtroppo è a numero chiuso e per quest’anno sono rimasto fuori. Allora ho deciso di rimanere nella terra dove sono nato alla quale sono affezionato e nuotare nel mio mare”.