A Marina di Loano la terza edizione di “CUBO LIVE – luoghi, idee, voci, eventi” con la musica dei Modena City Ramblers, Ginevra di Marco e Peter Erskine

Loano. Farà tappa anche a Marina di Loano e nella centralissima piazza Italia la terza edizione di “CUBO LIVE – luoghi, idee, voci, eventi”, la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo promossa da CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol, che si svolge sul territorio nazionale con un programma di 18 serate di musica pop, concerti jazz, musica classica e recital in cinque location particolarmente suggestive: oltre a Marina di Loano e la città di Loano, Bologna, Milano, Torino e la Versilia. Tanti spettacoli pensati per gusti ed età differenti, in modo da raggiungere un pubblico di persone il più ampio possibile.

L’amministratore delegato di Marina di Loano, Gianluca Mazza, dichiara: “Giunta alla sua terza edizione, CUBO LIVE è ormai diventato uno degli appuntamenti fissi dell’estate della Marina di Loano e del territorio. Anche quest’anno avremo il piacere di ospitare tre fantastici artisti: i Modena City Ramblers, Ginevra di Marco e una leggenda del jazz del calibro di Peter Erskine. Ciascuno di loro è il rappresentante di un diverso genere musicale, ma il bello di CUBO LIVE è proprio questo: unire le persone con la musica. Senza dimenticare, ovviamente, il divertimento e lo svago. Con il suo grande seguito, la rassegna rappresenta, per il nostro porto, un’ulteriore occasione per mostrare ad un pubblico ancora più ampio le proprie bellezze e la qualità dei suoi servizi. Vorrei ringraziare CUBO per aver scelto nuovamente Marina di Loano e la città di Loano quali location per tre dei suoi imperdibili appuntamenti, ai quali non mancheranno (tra gli altri) i rappresentanti delle istituzioni locali, in primis il sindaco Luca Lettieri”.

Si comincia martedì 11 luglio: a partire dalle 21.15 piazza Italia sarà la cornice dell’imperdibile concerto dei Modena City Ramblers, che tornano con l’Altomare Tour. Per lo speciale appuntamento Dudu, Franco, Francesco, Leo e Massimo, il “comandante” Gianluca Spirito ai plettri e il nuovo batterista Enrico Torreggiani porteranno dal vivo, oltre ai loro brani storici, il nuovo disco. Undici canti di vita e di speranza, di fiero navigare, di amore e Resistenza. In collaborazione con Le Nozze di Figaro e il Comune di Loano. Ingresso libero.

Il 12 luglio alle 21.15 presso lo Yacht Club di Marina di Loano farà tappa Ginevra di Marco con “Donna Ginevra e le Stazioni Lunari”. Ginevra Di Marco affronta il repertorio world-popolare nato con lo spettacolo Stazioni Lunari: le canzoni più conosciute e amate dal pubblico che l’artista interpreta da 17 anni in un viaggio fra musica popolare e d’autore, in un clima solare e di festa, quelle feste popolari dove la prima parola è partecipazione. Una scaletta con un susseguirsi di colori diversi, di musiche dal mondo, di lingue e dialetti diversi, dove le diverse culture sono integrazione e accoglienza. Un grande rito collettivo dove pubblico e artista diventano una voce sola. Con Ginevra Di Marco, voce, Francesco Magnelli, tastiere, Andrea Salvadori, chitarra. In collaborazione con Cronopios. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su cubounipol.it.

Ultimo appuntamento il 13 luglio alle 21.15 presso lo Yacht Club di Marina di Loano con il Peter Erskine Quartet. Icona del jazz mondiale, Peter Erskine ha scritto pagine indimenticabili di storia musicale. Dall’età di quattro anni suona la batteria e a diciotto inizia la sua carriera da professionista con la Stan Kenton Orchestra; è con i Weather Report che il mito ha inizio davvero: nell’epoca d’oro della Fusion Band per eccellenza, registra cinque dischi, tra i quali il famoso live 8.30, premiato con un Grammy Awards. Per l’occasione Erskine è alla guida di un quartetto formidabile che lo vede in compagnia della sua storica sezione ritmica arricchita dalla presenza di George Garzone, uno tra i più apprezzati sassofonisti statunitensi. Con Peter Erskine, batteria, George Garzone, sax tenore, Alan Pasqua, pianoforte, Darek Oles, contrabasso. In collaborazione con l’Associazione Culturale Bologna in Musica. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su cubounipol.it.

Collaborano all’edizione 2023 e sono ormai partner storici di CUBO, Articolture, Bologna Jazz Festival, Cronopios, Fondazione Musica Insieme, Le Nozze di Figaro. Tutti gli spettacoli della rassegna CUBO LIVE sono gratuiti con prenotazione su cubounipol.it.

CUBO è il museo d’impresa del Gruppo Unipol, uno spazio dove la cultura viene condivisa. Raccontiamo il patrimonio, la storia di Unipol e il ruolo sociale dell’assicurazione con il linguaggio della cultura e dell’arte, consapevoli che la cultura è il principale strumento di sviluppo, inclusione e dialogo sociale.