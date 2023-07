A Cosseria una fiaccolata per ricordare Simone Ziporri, il ventenne morto in seguito ad un incidente stradale

Cosseria. La Val Bormida attonita dal dolore per la morte del giovane Simone Ziporri. Da ieri sera si è susseguito un tam-tam di messaggi di cordoglio per la perdita del ventenne, coinvolto in un drammatico incidente avvenuto nelle Langhe lo scorso 7 luglio, quando a bordo della sua moto ha avuto un frontale contro un camion nei pressi di Murazzano.

Proprio ieri Simone è deceduto all’ospedale Santa Croce di Cuneo a seguito dei gravissimi traumi riportati. Questa sera, a Cosseria, la comunità si stringerà in un grande abbraccio con una fiaccolata che prenderà il via alle 20.15 dalla scuola primaria, proprio la stessa frequentata dal ragazzo e dalla sorella Elena, e si dirigerà in località Povigna dove abita la famiglia Ziporri.

Domani sera, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale (di Cosseria) verrà recitato il Santo rosario mentre i funerali si celebreranno lunedì 17 luglio, alle 15, a Carcare, paese di origine della famiglia Ziporri, in San Giovanni Battista.