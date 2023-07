A Cosseria fiaccole accese per abbracciare il dolore della famiglia di Simone Ziporri

Cosseria. Un silenzio irreale nonostante la folla di persone commosse, tra cui bambini, giovani, amici e compaesani, alla fiaccolata organizzata in ricordo di Simone Ziporri, il ventenne che ha perso la vita in seguito ad un grave incidente stradale.

Oltre 300 persone, tanti giovanissimi affranti dal dolore durante la marcia in ricordo dell’amico scomparso.

Venerdì 7 luglio, mentre si stava recando al lavoro a Bra a bordo della sua moto, nei pressi di Murazzano si è scontrato con un camion e visti i traumi riportati è morto una settimana dopo all’ospedale di Cuneo.

La comunità cosseriese, da un input delle insegnanti della scuola “Gaiero” dove il ragazzo era stato alunno alla materna e alla primaria, ha voluto dimostrare affetto e vicinanza alla famiglia con un abbraccio simbolico di luci, per dare forza ai genitori, alla sorella e a tutti coloro che soffrono per la perdita del loro caro.

Proprio in testa al corteo lo striscione con la scritta “Simone sempre con noi”, sorretto dagli amici e seguito dai tanti giovani presenti e da decine e decine di persone composte nel loro dolore silenzioso.

“Sono stati raccolti 500 euro: 120 per le fiaccole e le candele, 80 a Suor Sara e altri 80 euro per il cuscino con la scritta gli “Amici della Fiaccolata”. Con i restanti 220 con le Insegnanti della scuola abbiamo pensato di realizzare un concorso ancora da definire dedicato ai giovani con estrazione a sorte, in autunno. Grazie a nome della famiglia a quanti hanno preso parte alla fiaccolata”.

Stasera, alle 20.30, nella parrocchiale di Cosseria sarà recitato il Santo Rosario mentre l’ultimo saluto sarà officiato con il funerale a Carcare, nella chiesa di San Giovanni Battista, probabilmente martedì alle 15 (non più domani come precedentemente annunciato).