A Cengio lo spettacolo di Antonio Barra: parte del ricavato sarà donato a Diversamente Valbormida

Cengio. Questa sera (sabato 15 luglio) alle 20.45 presso il Teatro Palazzo Rosso di Cengio andrà in scena in prima assoluta, lo spettacolo teatrale inedito del regista, ormai affermato, Antonio Barra: “F.C.I. – Felici & Contenti Investigations e il Mangiastorie” con il patrocinio del Comune di Cengio. Ingresso a offerta, parte del ricavato della serata sarà donato all’associazione Diversamente Valbormida.

Organizza la serata la “Franco Tessore Associazione Culturale” in collaborazione con “Music Style L’Atelier delle Voci” scuola di canto e sala d’incisione del Soprano Daniela Tessore, con la speciale partecipazione nello spettacolo della Tessore stessa.

Il presidente della FT, Aldo Giannuzzi, afferma: “Siamo sempre pronti a unire cultura e solidarietà, questo spettacolo lo abbiamo messo in piedi con tanta determinazione. Non sono mancati gli imprevisti ed è normale quando il cast è numeroso, ma non ci siamo persi d’animo ed i ragazzi non vedono l’ora di far conoscere il proprio personaggio al pubblico. Nel cast avremo anche una piccola cagnolina che è ormai la mascotte del gruppo: Belle. Aspettiamo un numeroso e generoso pubblico a Cengio, dove troviamo sempre ospitalità e calore.”

Che genere di spettacolo andrà in scena? Una favola moderna, ma antica nel suo incedere? Un giallo, un’investigazione da portare avanti? Oppure un semplice mistero che fa da scenario ad una storia più profonda? Toccherà al pubblico scoprirlo.

Info e prenotazioni: 3333528141

IL CAST

Il Re, padre e regista: Antonio Barra

Cappuccetto Rosso: Sofia Perrone

Jeremy Watson: Gabriele Ferraro

Giulia: Giulia Bertin

Grimilde: Giorgia Ravazza

Benefica: Martina Ravazza

Il Lupo: Matteo Milano

Netflux: Valentina Gai

Alice: Daniela Tessore e Sofia Velaj

Ispettore e lo Specchio: Aldo Giannuzzi

Il Servitore: Massimo Ravazza

L’Angelo Nero: Raffaella Garrone

Streghe: Daniela Tessore e Aldo Giannuzzi

Doppiaggio e Voce Pozione: Daniela Tessore

Voce Narrante: Sofia Perrone

Esclamazioni: Giulia Bertin

Belle: nei panni di se stessa, fedele pelosa a 4 zampe!

Staff: Alberto Ferraro, Roberta Blangero, Loris Berretta, Fulvio Ravera, Enzo Oniceto, Susanna Pennino, Carlo Leone, Anna Robaldo e Marco Toffani.