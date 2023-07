A Carcare una folla commossa per dare l’ultimo saluto al giovane Simone Ziporri

Carcare. Anche il sole ha deciso di prendersi una pausa in questa giornata così triste, in cui centinaia di persone si sono strette attorno alla famiglia di Simone Ziporri per l’ultimo, struggente saluto.

Una folla di giovani, famiglie, atleti, (Vertikarcare era la sua seconda famiglia), membri del Liceo Calasanzio, di cui è stato allievo, amministratori valbormidesi ha riempito il sagrato della parrocchiale di San Giovanni Battista, a Carcare, in occasione del funerale del ventenne morto tragicamente a seguito di un incidente stradale avvenuto il 7 luglio scorso nelle Langhe.

A officiare le esequie Padre Italo Levo, che ha sottolineato come “la morte ci sembri sempre assurda, per uno di vent’anni come Simone lo è ancora di più. Nessuno sa quando sarà il momento, bisogna vivere in pienezza la nostra vita, sempre. Quando un figlio muore, a livello umano, è difficile dare un senso a tutto questo. La fede è importante, questo dolore si può superare solo alla luce delle parole di Gesù. E la morte di un figlio è il dolore più grande che si possa provare. In questo momento la nostra presenza è di consolazione, come il nostro pregare insieme, ricordando Simone, quanto fosse amato anche dai suoi tanti amici“.

Il parroco ha poi citato “La preghiera per un’amica” di Guccini, che “rappresenta bene ciò che è successo a Simone, con un po’ di speranza: voglio però ricordarti com’eri mentre mi parli e sorridi”.

A nome della comunità cosseriese, dove risiede la famiglia di Simone, ha parlato il sindaco Roberto Molinaro, rivolgendosi a mamma Daniela, papà Enrico, alla sorella Elena e alla fidanzata Francesca: “Si è fatto amare da tutti per il suo modo di essere solare, ma anche per il senso di responsabilità che ha sempre avuto presente”.