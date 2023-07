A Cairo tutto pronto per rivivere il miracolo storico, socio economico e turistico del Medioevo 

Cairo Montenotte. Il Ferrania Film Museum ha ospitato la conferenza di presentazione della kermesse, ormai alle porte, (dal 5 al 10 agosto) di Cairo Medievale, proprio perché “è uno spaccato di storia cairese come lo è la festa più importante dell’anno”, affermano gli organizzatori.

A introdurre la carrellata di attività in programma il presidente della Pro Loco, Ornella Buscaglia: “Partiamo da qui per annunciare la parte finale di un trittico, iniziato a Rocchetta, con il tema del ‘mercante’, passando per la ‘conversione’ di Ferrania, e ora a Cairo con il “miracolo”. Stefano Bellino ha realizzato i trailer di presentazione con gli attori Agnese Rizzo nei panni di Alasia, Loris Berretta in quelli di Francesco e Andrea Garello alias Ottone Primo”.

La Pro Loco è il Deus ex Machina della manifestazione, per la quale sono coinvolte centinaia di persone, di volontari, associazioni, nonché collaboratori importanti come l’amministrazione comunale, i dipendenti del Comune, Medieval Italy, la rete di cui Cairo fa parte come borgo medievale italiano, l’Ordine del Gheppio, Croce bianca, Gruppo Alpini, Protezione civile e Radioamatori.

“Quest’anno saranno tre le sfilate, il 5, il 7 e l’8 agosto – sottolinea Federica Fumagalli, membro del direttivo della Pro loco nonché direttrice artistica dell’evento – Cairo Medievale è il miracolo di tutti che si ripete ogni anno. Saranno quindici le compagnie teatrali coinvolte che si esibiranno in musica, fuoco, arte bianca, giocoleria, spettacoli di natura circense come nel medioevo. Due le arene, una in piazza della Vittoria e una in piazza XX Settembre, ma anche tanti spettacoli itineranti, con più di duecento figuranti per le sfilate, tra nuove compagnie e gruppi consolidati. Novità di questa edizione la giuria di qualità, presieduta da Eraldo Ammannati, con la giornalista Milena Armellino e il docente Loris Tappa“.

“Mi sono immaginata il trittico come se un pittore creasse un quadro per ogni luogo, per collegare la leggenda al presente – afferma Anna Maria Musso – Giovanni di Bernardone a Rocchetta si divertiva con le donne ed era un mercante a tutti gli effetti, a Ferrania si è convertito, e poi è arrivato a Cairo nel 1213 dove è stato accolto dal popolo nelle vesti di Francesco, che compie il miracolo di far parlare Alasia per la prima volta, ed ecco che il padre, Ottone Primo, proclama la festa nella città”.

“Cairo Medievale si base su tre pilastri importanti: quello storico, quello socio-economico e quello turistico – sottolinea il sindaco Paolo Lambertini – Ogni anno si ricrea l’atmosfera del passato con spettacoli degni di nota, ma anche le taverne allestite dalle associazioni, che saranno venti in questa edizione, rivestono un richiamo fondamentale nonché una linda vitale per le stesse associazioni che possono incamerare risorse utili alle loro attività stagionali. Infine, ma non da ultimo, la promozione turistica: attirare a Cairo molti visitatori è un’occasione unica da sfruttare. Lancio inoltre un appello: per questi cinque giorni sarebbe bello che tutti i cairesi, la sera, si vestissero con abiti medievali, per rendere l’atmosfera ancora più unitaria”.