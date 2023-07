A Cairo conferenza sulla figura di Sandro Pertini 45 anni dopo la sua elezione a Presidente della Repubblica 

Cairo Montenotte. L’8 luglio 1978 Sandro Pertini venne eletto Presidente della Repubblica: oggi, a distanza di quarantacinque anni esatti, la Scuola di Polizia Penitenziaria “Andrea Schivo” di Cairo Montenotte è stata teatro di un’illustre conferenza sulla sua figura umana e politica.

La struttura cairese, infatti, conserva la porta della cella di isolamento dell’ormai ex carcere Sant’Agostino di Savona in cui Pertini fu recluso, uno dei tanti luoghi di prigionia dove il futuro Capo di Stato pagó il suo essere antifascista.

Presenti all’appuntamento, Elisabetta Favetta, presidente dell’associazione S. Pertini di Stella, tra gli organizzatori dell’evento, il generale Giuseppe Zito, i sindaci di Cairo e Stella, Paolo Lambertini e Andrea Castellini, i consiglieri regionali Brunello Brunetto e Alessandro Bozzano, l’onorevole Francesco Bruzzone, autorità civili e militari nonché numerosi amministratori della Val Bormida, studenti, allievi della Scuola di formazione, rappresentanti delle sezioni Anpi e una folta partecipazione di persone che hanno voluto ricordare Pertini come “un presidente fuori dall’ordinario”.

Proprio con questa definizione ha iniziato il suo discorso Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale e già ministro di Grazia e Giustizia, che ha tracciato il profilo umano dell’antifascista, di colui che va ricordato con gratitudine e un po’ di nostalgia. La vita di Pertini fu sempre ispirata ai valori della libertà, della democrazia. Divenne avvocato e pagó a caro prezzo le sue idee politiche, per le quali scontó anni di reclusione.

Ma non smise mai di combattere per la giustizia sociale, e proprio quella porta conservata nella scuola cairese un giorno si aprì e Pertini arrivó al Quirinale, rappresentando a pieno titolo l’unità nazionale e la sovranità popolare. Il suo riconoscimento alla Polizia penitenziaria fu spontaneo, quando per la prima volta fu lui a sceglierla per la scorta personale, e da quel momento anche alle donne fu permesso di arruolarsi.