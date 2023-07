A Bergeggi torna la tradizionale rassegna estiva alla scoperta della vita sott’acqua

Bergeggi. Sta per prendere il via la consueta rassegna di appuntamenti estivi gratuiti ed aperti a tutti dedicati alla scoperta della vita sott’acqua in compagnia del CEA Riviera del Beigua anche a Bergeggi.

Di seguito il calendario degli appuntamenti diurni, che si snoderanno tra luglio e agosto a Bergeggi con ritrovo presso la spiaggia libera a fianco dei Bagni Playa de Luna, vicino alla scogliera:

– Martedì 11 luglio ore 10.00

– Martedì 25 luglio ore 10.00

– Lunedì 7 agosto ore 10.00

Dopo una breve introduzione all’ambiente marino e alle caratteristiche dei nostri fondali, due esperti in biologia marina accompagneranno i visitatori in un’osservazione guidata delle specie che popolano i primi tratti del fondale, particolarmente integro e ricco dal punto di vista naturalistico.

Attività a numero chiuso e gratuite per adulti e bambini dagli 8 anni in su. Durata due ore circa. Prenotazione obbligatoria.

Lo snorkeling si effettua nuotando in superficie e mantenendosi vicino alla riva. Non si effettuano apnee né immersioni.

Per partecipare alle uscite è necessario saper nuotare bene ed avere buona confidenza con l’uso dell’attrezzatura da snorkeling. I partecipanti dovranno essere muniti di propria maschera e boccaglio. I minori devono essere accompagnati da un adulto.

In caso di condizioni meteo marine avverse le uscite possono essere rimandate.