A Balestrino la 5° edizione di “Vertical Lai Da Colla”, gara solidale di Runners for Autism

Balestrino. Si concluderà domenica 30 luglio alle 18 con la 5° edizione del “Vertical Lai Da Colla ” di Balestrino il trittico di gare solidali promosso dalla Asd Runners for Autism di Loano.

Come già avvenuto per “Runners for Autism 7” l’8 aprile a Loano e con il “Piccaros il vertical della Madonnina 3” del 25 giugno a Borghetto Santo Spirito, anche in questo caso tutti i proventi raccolti durante la competizione andranno a finanziare i progetti di socializzazione ed integrazione dedicati ai ragazzi con autismo e non promossi dall’associazione presieduta Nella Andronaco.

Il tracciato è di 1.75 km con un dislivello positivo di 300 metri. Al termine della manifestazione verranno premiati i primi tre uomini, le prime tre donne e premiazione trittico 2023.

Iscrizioni a asdrunnersforautism@gmail.com , 150 pettorali disponibili. L’iscrizione è di 15 euro, comprensiva di buono pasto e birra. Per informazioni è possibile contattare il n. 339 659 3975