140 anni di Fratellanza Ginnastica Savonese, Roccatagliata: ”Annata entusiasmante, puntiamo a crescere ancora”

Savona. Venerdì scorso presso Stella San Bernardo è andata in scena l’inaugurazione del rinnovato campo sportivo cittadino intitolato a Silvio Perazzo, giovane priore della Confraternita San Francesco scomparso all’improvviso lo scorso ottobre all’età di 42 anni.

Tra i presenti all’evento, oltre al sindaco Andrea Castellini e svariate autorità delle cittadine limitrofe tra cui tra cui Luigi Pierfederici (primo cittadino di Varazze), Maurizio Garbarini (sindaco di Albisola Superiore) e il consigliere regionale Stefano Mai, a spiccare sono stati il presidente dello Consulta dello Sport di Savona Aureliano Pastorelli, il presidente della delegazione provinciale del CONI Roberto Pizzorno e Paolo Roccatagliata, responsabile del settore femminile della Fratellanza Ginnastica Savonese.

La società, impegnata sia nel mondo della ginnastica ritmica che di quella artistica, quest’anno non solo ha compiuto 140 anni di storia, ma per festeggiare in grande stile è anche riuscita a regalarsi la promozione in Serie A2. Dopo aver consegnato una targa in nome del sodalizio ad Andrea Castellini, Roccatagliata ha accettato di rilasciare un’intervista dichiarando: “Quest’anno la fratellanza è riuscita a rientrare nella Serie A2 dopo un grosso periodo in Serie B. Questo per noi è sicuramente un grande motivo di soddisfazione. Adesso cercheremo di recuperare terreno per rientrare in A1. Tengo a precisare che abbiamo nella nostra compagine anche un atleta di livello di nazionale, un altro motivo di crescita e orgoglio per la nostra società. Inoltre la Fratellanza Savonese gli anni scorsi ha preso il Collare d’Oro, massima onorificenza del CONI”.

A commentare il traguardo raggiunto dalla Fratellanza Ginnastica Savonese è stato poi Aureliano Pastorelli, presidente della Polisportiva Quiliano Ritmica: “Tra poco raggiungeremo i 40 anni di attività, motivo per cui ci sentiamo i nipoti della Fratellanza Ginnastica Savonese. Ho già fatto più volte i complimenti in separata sede per la promozione in A2. A livello nazionale anche noi abbiamo ottenuto degli ottimi risultati con le atlete più piccole. Siamo molto soddisfatti, abbiamo portato a casa un bel podio. Il livello è alto, speriamo di continuare così e speriamo che la ginnastica nel nostro comprensorio continui a crescere. Siamo due società che vanno d’accordo, questo credo faccia bene allo sport in generale”.

Infine Raccatagliata ha concluso il proprio intervento dicendosi in sintonia con quanto affermato da Pastorelli: “Sostengo che le sinergie tra società siano un motivo di crescita per il nostro movimento, è un qualcosa che ho sempre rimarcato durante il mio impegno con il comitato regionale”.