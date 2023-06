Zone esondabili, Lista Toti: “Con il PD costruzioni a tre metri dai corsi d’acqua, non accettiamo lezioni”

Liguria. “Senti chi parla 2. Come già per i rifiuti, il Pd ha la faccia di sollevare obiezioni sul Piano di Bacino? Ma quelli del Pd sono gli stessi delle mancate allerte? Gli stessi che in Liguria hanno fatto costruire a tre metri dai corsi d’acqua più pericolosi? Lezioni da loro, francamente è difficile prenderne. Ma soprattutto vorremmo ricordare a chi evidentemente di questa materia continua a conoscere ben poco, che il Piano è stato emanato da un organismo governativo come l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale. La Regione adotta un Regolamento per rendere operative e più facilmente applicabili queste norme”.

Ecco la posizione della Lista Toti Liguria su quanto dichiarato da esponenti del Pd a proposito del Piano di Bacino.

“Come hanno già avuto modo di ribadire più volte il presidente Giovanni Toti e l’assessore Giacomo Giampedrone, “il Regolamento stabilisce una disciplina rigorosa, chiara e univoca e basa su criteri scientifici e oggettivi non interpretabili, ovvero su studi idraulici dettagliati e validati, la definizione della pericolosità delle aree e i conseguenti divieti, vincoli e criteri da seguire all’interno delle stesse in campo urbanistico e infrastrutturale”.

“I punti principali sono la piena aderenza alla disciplina di Distretto e la massima precauzione, ad esempio sui divieti che riguardano i servizi essenziali come scuole, ospedali e centri di Protezione civile”.

“Vale la pena ricordare ai cattivi maestri che ancora vorrebbero salire in cattedra, come il Regolamento preveda alcuni vincoli maggiori rispetto alla disciplina precedente, oltre ad alcune migliori interpretazioni delle zone inondabili che vengono definite con maggiore precisione. Le analisi sono state fatte tenendo conto di dati aggiornati agli anni più recenti. Questo non significa permettere di costruire in aree inondabili, ma aver aumentato la conoscenza del nostro territorio. Nelle zone interessate dai corsi d’acqua principali, quelli realmente pericolosi, nulla cambia” conclude il gruppo di maggioranza in Regione.