Volley, un altro addio in casa Albenga: è separazione anche con coach Siccardi

Albenga. Dopo la separazione con il direttore generale Grassadonio, un altro addio in casa Albenga Volley che saluta anche Giordano Siccardi, allenatore della prima squadra femminile.

Dopo due anni alle guida della formazione ingauna si separano le strade del coach e della società biancoblù.

“Ringraziamo il tecnico per l’ottimo lavoro fatto, per la conquista nella stagione corrente della Coppa Regionale e soprattutto per il successo nel campionato di Serie C con contestuale approdo in B2 a distanza di 8 anni dall’ultima volta, augurandogli le migliori fortune per il proprio futuro”, commentano dal club.