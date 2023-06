Volley, finale di stagione memorabile per Sabazia Vadogateway: doppia promozione per i sestetti impegnati in Prima Divisione

Vado Ligure. Il 4 giugno 2023 diventa una data indimenticabile per Sabazia Vadogateway. Entrambi i sestetti impegnati in Prima Divisione hanno infatti ottenuto una storica promozione in Serie D, un risultato che testimonia la grande crescita della società dopo il secondo posto ottenuto dalla squadra che ha disputato il campionato di Serie C maschile.

Floriano Ferrando, presidente del sodalizio, si è congratulato con tecnici e atleti per il traguardo raggiunto: “Complimenti agli allenatori e agli atleti per questo grande risultato”.

Sabazia Vadogateway può dunque esultare: nonostante la beffa sofferta dal sestetto impegnato in Serie C, la stagione della società non può che essere considerata positivamente.