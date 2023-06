Savona.Sono stati consegnati dal prefetto Enrico Gullotti un sistema di videoconferenza mobile, un proiettore e altri accessori informatici in dotazione ai vigili del fuoco del comando di Savona. E’ stato reso possibile grazie al finanziamento del ministero dell’interno.

Nel quadro delle iniziative finalizzate all’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile e difesa civile nonché a garantire la piena operatività delle strutture di coordinamento provinciale da attivare in caso di eventi emergenziali, è stata avviata nei mesi scorsi, in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, una ricognizione di locali demaniali utilizzabili come sito alternativo, in caso di eventuale indisponibilità della sala primaria allestita presso il Palazzo del Governo a causa di compromissioni di natura contingente o altre piùgravi circostanze.

Tanto al fine di garantire la necessaria continuità d’azione, a seconda dei casi, del Centro Coordinamento Soccorsi, del Comitato di Difesa Civile e della Sala operativa di protezione o di difesa civile.

Al termine di tale articolata attività sono stati individuati due ambienti ubicati all’interno della sede dello stesso Comando provinciale, di cui si è provveduto ad implementare le dotazioni perrenderli idonei allo svolgimento delle funzioni di coordinamento e direzione.