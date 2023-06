Viabilità, riunione in Prefettura: la situazione su autostrade, strade provinciali e via Aurelia in vista dell’estate

Savona. Nella mattinata di ieri si è tenuta una riunione, presieduta dal prefetto, alla quale hanno partecipato numerosi sindaci e rappresentanti di amministrazioni locali, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e degli Enti proprietari e gestori della rete stradale e autostradale che attraversa il territorio savonese.

Nel corso dei lavori sono stati approfonditi gli aspetti connessi alle condizioni della rete in vista del prevedibile incremento dei flussi veicolari nella prossima stagione estiva nonché alle misure organizzative da mettere in atto per garantire la fluidità della circolazione in relazione alla presenza di cantieri per la realizzazione di interventi manutentivi delle medesime infrastrutture.

Al riguardo il rappresentante di Autostrade per l’Italia ha confermato che non sono in programma lavori che possano creare turbative alla circolazione, nei prossimi mesi estivi, nel tratto dell’A10 compreso tra Genova e Savona. Per quanto concerne l’A6, il rappresentante di Autostrada dei Fiori ha reso noto che è stato già rimosso (sino al termine della stagione turistica) il restringimento per lavori sul viadotto Tre Ponti, in prossimità dell’interconnessione con l’A10, in direzione Savona. Ha inoltre precisato che sarà consentita la fruizione di due corsie nella direzione di traffico prevalente all’interno dei cantieri inamovibili presenti tra Altare e Millesimo dalle 14 di venerdì alle 14 di domenica, in direzione Savona e dalle 14.01 di domenica fino alle 14 del lunedì successivo, in direzione Torino. Per agevolare la circolazione, sul tronco A10, tra Imperia e Savona in direzione della città della Torretta, è prevista, nei fine settimana a partire dalla fine del mese di giugno, la progressiva rimozione dei cantieri che determinano restringimenti con l’obiettivo di eliminarli del tutto dal prossimo 28 luglio fino alla prima decade di settembre.

Per quanto attiene alle condizioni della viabilità sulle strade statali, il rappresentante di Anas ha comunicato che, lungo l’Aurelia, sono previsti cantieri che impongono la circolazione a senso unico alternato nel Comune di Noli, per la realizzazione di interventi che saranno ultimati entro la prima metà di luglio mentre sono stati posticipati al prossimo mese di settembre, i lavori previsti presso la galleria di Capo Mele in prossimità di Laigueglia. Risultano essere stati sospesi anche i lavori di realizzazione della passerella pedonale del Comune di Borghetto Santo Spirito, che riprenderanno anch’essi nei prossimi mesi autunnali.

Per quel che concerne la Ss334 “del Sassello”, ove invece è destinato a permanere fino a fine anno il senso unico alternato dal chilometro 7+520 al chilometro 7+650 in territorio del Comune di Stella, Anas provvederà ad installare, in quella tratta, segnaletica per evitare che vi accedano arbitrariamente mezzi pesanti che rischiano di rimanervi bloccati per le condizioni della sede stradale.

Con riferimento alla viabilità provinciale, è emerso ancora che sono in fase di ultimazione i lavori in corrispondenza dei chilometro 15+739 – 16+103 e 27+127 della Sp490 del Colle del Melogno, che non dovrebbero peraltro avere significative ricadute sulla circolazione. Sono comunque allestiti in loco impianti semaforici per garantire la sicurezza della circolazione così come sulla Sp2, al chilometro 5-943, in località Ellera; sulla Sp51, al chilometro 14+220 nel Comune di Murialdo; sulla Sp542, per l’adeguamento strutturale di una porzione del ponte sul Rio del Giovo, al chilometro 17+438, nel Comune di Pontinvrea. Sulla Sp28 Bis e Sp339, sono infine in corso lavori per il consolidamento e la messa in sicurezza di ponti nei Comuni di Roccavignale e di Cengio.

I rappresentanti delle amministrazioni comunali hanno illustrato le problematiche attinenti le arterie che attraversano i rispettivi territori comunali, in relazione alle quali gli enti gestori hanno assicurato il loro tempestivo interessamento per la risoluzione o mitigazione delle criticità segnalate.

Il dirigente della Polizia Stradale di Savona ha evidenziato l’esigenza di rendere lo scambio di informazioni in materia di viabilità quanto più efficace e tempestivo in modo da consentire la celere diffusione delle notizie di interesse a favore degli utenti. In tale contesto si è condivisa l’utilità dell’aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile sulla tratta autostradale al fine di rendere noti agli automobilisti che la percorrono il maggior numero di informazioni possibile, anche in relazione ad eventuali criticità presenti sulla viabilità ordinaria alternativa.

Il Prefetto ha concluso i lavori ribadendo la necessità del mantenimento di uno stretto raccordo informativo e operativo tra i soggetti presenti per garantire le migliori condizioni di gestione del traffico in ragione delle attuali condizioni infrastrutturali del sistema viario. Ha inoltre ricordato che, al fine di assicurare le necessarie azioni di coordinamento in caso di criticità di varia natura a tutela della sicurezza stradale e dell’incolumità pubblica, sarà posto in stato di attenzione il Comitato operativo per la viabilità.