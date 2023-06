Verso il Trofeo delle Regioni raduno Fipav Liguria femminile a Finale e Pietra Ligure

Finale/Pietra Ligure. In vista dell’appuntamento con il Trofeo delle Regioni, in programma dal 26 giugno all’1 luglio con la Liguria inserita nel girone C con Piemonte e Toscana, il selezionatore regionale Luca Parodi convoca 14 atlete per il raduno organizzato dal Centro di Qualificazione Regionale Liguria.

Il raduno si terrà presso le scuole elementari di Finale Ligure dalle 10:30 alle 12:30 e presso la palestra di Pietra Ligure dalle 15 alle 17 di martedì 20 giugno.

Sono convocate Marta Albani (Albisola Pallavolo Ssd), Stella Caruso (Lunezia Volley), Maya Esposto (Cffs Cogoleto), Beatrice Funaro (Normac Vgp), Emma Giangreco (Lunezia Volley); Matilde Guadagnoli (Riviera Volley), Perla Lipari (Albisola Pallavolo Ssd), Irene Maggi (Rainbow Volley), Camilla Malaspina (Lunezia Volley), Benedetta Ravera (Asd Albenga Volley), Rebecca Rebagliati (Albisola Pallavolo), Gaia Roserba (Cffs Cogoleto), Valentina Serra (Pol. Altavalbisagno Ssd Rl) e Marta Stagnaro (Normac Vgp). Alle 14:30 di martedì la presidente Fipav Liguria Anna Del Vigo sarà a Pietra Ligure per consegnare le divise di rappresentanza alle atlete.