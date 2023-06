Vendeva cocaina dal benzinaio o al centro commerciale: arrestato operaio savonese

Savona. Operaio edile vendeva cocaina, tatuatore hashish di “alta qualità”: sono stati scoperti e fermati dalla Guardia di Finanza di Savona, sono accusati di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel primo caso si tratta di un savonese di 42 anni, che ora è agli arresti domiciliari; nel secondo, invece, di un genovese di 23 anni che deve rispettare l’obbligo di firma. Entrambi sono risultati coinvolti in numerosi episodi di approvvigionamento e spaccio di sostanze stupefacenti nel savonese.

Per quanto riguarda l’operaio, gli inquirenti hanno accertato che, dopo contatti telefonici, incontrava i propri clienti per la consegna dello stupefacente in svariati luoghi della città: dal benzinaio, al centro commerciale oppure addirittura nella sua abitazione. Sovente le cessioni di cocaina avvenivano “a credito”, con non poche difficoltà per lo spacciatore per riscuotere le sue “spettanze”, dovendo a sua volta a pagare i propri fornitori.

Il tatuatore genovese, “specializzato nella vendita di hashish di elevata qualità”, talvolta si incontrava invece con i propri clienti nel capoluogo ligure, ma in alcune occasioni era egli stesso a raggiungere i clienti a Savona, per consegnare lo stupefacente e/o riscuotere il corrispettivo delle cessioni.

Entrambi traevano le risorse economiche per il proprio sostentamento dall’attività di spaccio e non avevano redditi stabili derivanti da attività lecite.

L’attività d’indagine, originata da precedenti arresti della Guardia di Finanza nel territorio savonese per fatti collegati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è risultata particolarmente difficoltosa anche a causa del linguaggio criptico e scarno utilizzato nelle telefonate dagli spacciatori e dai clienti, per concordare le cessioni di droga. “Ce l’hai la focaccia?”, “Hai due birre?”, “Sì, le vuoi piccole o grandi”: questi alcuni dei termini usati, ogni volta erano diversi, durante le chiamate per deviare le intercettazioni.