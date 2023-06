VBC Savona chiude terzo in Seconda Divisione, coach Battistelli: “Felice, ma è solo il punto di partenza”

Savona. Una stagione conclusa con un terzo posto, questo il risultato conquistato dalle ragazze della Seconda Divisione del VBC Savona. Un podio che fa ben sperare per il futuro biancorosso, come conferma anche coach Alberto Battistelli: “Sono felice di questo terzo posto, soprattutto per le ragazze. Questo è frutto di due anni di duro lavoro, dalla costruzione della passata stagione alla crescita di quest’anno. Deve però essere solo un punto di partenza, sia per la squadra che per la società, l’obiettivo deve essere quello di far salire anche le più giovani e puntare ancora più in alto”.

Grande lavoro che ha portato grandi risultati: “Ho visto una squadra in crescita sotto tutti i punti di vista, dalla tecnica alla tattica, dalla reattività alla preparazione atletica. Questo è frutto del grande impegno messo negli allenamenti, ma c’è comunque da lavorare, perché quando giochi con squadre che non esprimono una buona pallavolo non devi adattarti a loro. Lavoreremo dunque sull’aspetto mentale ed emotivo delle ragazze”.

Il coach poi conclude: “Reputo l’anno molto positivo, anche la Terza Divisione ha raggiunto i playoff, questo deve essere un punto di partenza per portare il VBC nei prossimi anni sempre più in alto”.