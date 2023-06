Varazze, un turista scrive al sindaco: “Basta partite di calcio in piazza Bovani, è ora di intervenire”

Varazze. “Basta pallonate in piazza Bovani. Ogni volta che vengo c’è sempre lo stesso problema”. E’ il concetto espresso da un turista varazzino in una lettera indirizzata al sindaco Luigi Pierfederici. Il nostro lettore scende spesso a Varazze e rimarca una situazione che non gli sta bene: “Come è possibile che in questa piazza ci siano perennemente partite di calcio improvvisate tra bambini o ragazzi?”.

“Vengo a Varazze per riposarmi e stare tranquillo qualche ora – spiega – magari per sorseggiare un aperitivo, ma in questa piazza non ci riesco”. Poi ci racconta un episodio recente: “A maggio ero seduto al bar, e bambini e ragazzini giocavano al pallone. Uno di questi ha colpito con insistenza le persiane del primo piano di un palazzo. Hanno giocato fino quasi a sera”.

C’è anche da dire che, per i varazzini, questa viene da sempre chiamata “piazza del pallone” proprio perché qui, prima, si giocava al pallone elastico e poi, per generazioni, a calcio. Un posto a cui sono affezionati.

Il nostro lettore però continua a sottolineare il problema e chiede che la situazione cambi e venga risolta: “Inutile dire che il pallone, anzi i palloni, finiscono un po’ dappertutto. Uno è entrato addirittura in un negozio, per cui la titolare ha ripreso gli autori del gesto”. Un bel gioco, insomma, per il turista che ha chiesto anche l’aiuto di IVG, dura poco. Tra l’altro, aggiunge che “un pallone che finisce sull’Aurelia e causa un incidente o fa cadere qualcuno che passeggia, porta conseguenze peggiori”. E in più rimarca che “c’è un regolamento di Polizia Urbana da rispettare che vieta di praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo”.

Da qui la decisione di chiedere al Comune un intervento: “A mio figlio – conclude – che chiede di poter giocare a palla, spiego che non è consentito. Spero che le cose cambino per la prossima volta in cui scenderò. Ci vuole più responsabilità da parte dei genitori e, soprattutto, più rispetto delle regole”.