Varazze, in piazza Bovani una giornata di esami gratuiti per la prevenzione cardiovascolare

Varazze. Il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua e i Rotary Club Genovesi, nell’ambito del Progetto Medicina Digitale per la prevenzione e la cura, organizzano per la cittadinanza di Varazze la “Giornata della prevenzione cardiovascolare” con esami gratuiti, che si terrà domenica 18 giugno dalle 9 alle 12.30 in piazza Nello Bovani.

Tra gli esami disponibili: elettrocardiogramma, ecografia cardiaca, ecodoppler tronchi sovraortici screening per la prevenzione di ictus e patologie vascolari-celebrali, esame sangue capillare per valutazione glicemia e profilo lipidico a digiuno.

Le visite saranno effettuate, senza alcun onere per i pazienti, un evento patrocinato dal Comune di Varazze, in collaborazione con il comitato di Varazze della Croce Rossa Italiana, la sezione di Varazze della Protezione Civile Sezione l’Associazione Savonese Amici della Cardiologia o.d.v..

Per informazioni su come accedere alle prestazioni: varazzerivierabeigua@rotary2032.it oppure 339.1009555.