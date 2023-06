Varazze, botte ad un passo dai binari: due uomini vengono alle mani

Varazze. Attimi di panico questo pomeriggio, prima delle 15, a causa di una scazzottata tra due uomini che sono venuti alle mani in stazione, sulla banchina ferroviaria ad un passo dai binari.

La dinamica è ancora in fase di accertamento, come le cause che hanno portato all’acceso diverbio. Sta di fatto che i due hanno iniziato a prendersi a botte. Tanto che il treno regionale diretto a Savona, per questioni di ordine pubblico, si è fermato per oltre mezz’ora. Il suo arrivo era previsto per le 15:13 nella città della Torretta.

Sul posto, per sedare la zuffa, è giunta la Polfer, insieme a una pattuglia della Polizia Locale. E’ intervenuta anche un’ambulanza della Croce Rossa, coordinata dal personale del 118.

La scena sotto gli occhi dei passeggeri. I due sono finiti al pronto soccorso, il treno a Savona, in ritardo. Indagini in corso.