Vandali in azione ad Alassio, la minoranza: “Videosorveglianza e presidio dei punti di accesso alla città per garantire la serenità di tutti”

Alassio. “Turisti, lavoro e… vandalismo”. Sono queste le tre caratteristiche dell’ultimo ponte del 2 Giugno secondo i consiglieri comunali di minoranza di “Alassio di Tutti” Jan Casella, Paolo Battistelli, Sara Griseri, Lorenza Paola, Franco Polli.

“L’estate non è ancora iniziata, ma continuano gli episodi che funestano, ormai da qualche anno, la tranquillità dei nostri ospiti, concittadini e di chi si adopera con duro lavoro ed investimenti a mantenere viva un’economia tra le mille difficoltà – spiegano dalla minoranza – Quello che poteva essere una boccata di ossigeno è diventato anche l’ennesimo bollettino di una guerra che non può essere più considerata un evento imprevedibile ed eccezionale. Le forze dell’ordine impiegate ad Alassio fanno sforzi sovrumani e il loro impegno non è minimamente in dubbio e, anzi, a loro va il nostro massimo ringraziamento, ma evidentemente ci vuole un maggiore sostegno al loro operato”.

“Ritorniamo quindi a sostenere con forza la necessità di implementare il presidio di tutta la città e mantenere questo impegno per tutto l’anno al fine di far capire a questi criminali che Alassio non è posto per loro. Videosorveglianza e presidio dei punti di accesso alla città, nei pressi della stazione, del Pontile Bestoso e delle spiagge libere devono essere priorità imprescindibili al fine di tutelare la serenità di tutti nella nostra amata Alassio. Cogliamo l’occasione per esprimere solidarietà ai proprietari dello stabilimento balneare vilmente vandalizzato nell’ultimo weekend”.