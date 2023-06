Vado Ligure. Aveva già debuttato lo scorso 19 maggio, oggi il varo ufficiale nel porto di Vado Ligure per l’ingresso nella flotta di Corsica Ferries della Mega Victoria. L’ultimo acquisto della compagnia corsa può accogliere 2.400 passeggeri (460 cabine, comprese alcune ‘Dog friendly) e 450 veicoli grazie a 900 metri lineari di garage per il carico rotabile.

La Mega Victoria, prima della sua operatività, è stata oggetto di restyling presso l’area delle riparazioni navali di Genova, proprio a seguito dell’acquisto da Viking Line avvenuto la scorsa estate.

Con quasi mille passeggeri è andata ad affiancare le altre unità della flotta, impiegate prevalentemente sulle linee fra Italia e Corsica con partenze dai porti di Savona-Vado Ligure e Livorno, con destinazione Bastia e Ile Rousse e viaggi diurni e notturni.

La Mega Victoria, pronta a fornire collegamenti costanti con la Corsica nell’estate 2023, si presenterà ai passeggeri luminosa, spaziosa, moderna e confortevole, con saloni ampi e molti punti di ristoro: lo Sweet Café, il ristorante à la carte Dolce Vita, il buffet Veranda “All you can eat”, il self service Yellow’s, l’elegante Dancing Palace, la boutique Shop, una Family Room con giochi per i bimbi da 1 a 10 anni, il Lido Beach Bar, sul ponte solarium e due accoglienti Sale Poltrone.

Anche su questa nave, i locali, che si distinguono per nome, arredi e tipologia di offerta, hanno una precisa personalità ed esprimono i moderni concetti di ristorazione, rispettando le mode, le filosofie di vita e le esigenze salutistiche della clientela più attenta. Tra le particolarità della nuova ammiraglia la Mega Victoria è dotata di un sistema di localizzazione del veicolo nel garage, Parking Memo che attraverso l’app Corsica Ferries o il lettore QR Code permetterà ai passeggeri di orientarsi tra i ponti e negli spazi.

Inoltre avrà un’attenzione speciale all’ambiente grazie all’eco-programma Yellow Cares, grazie ad un compattatore di plastica e lattine utilizzabile dai passeggeri che potranno contribuire alla salvaguardia del mare grazie al riciclo dei rifiuti.

“Siamo lieti di presentare la nostra nuova nave che rafforzerà e migliorerà la nostra offerta commerciale, affiancando le altre unità della flotta – afferma Pierre Mattei, presidente di Corsica Sardinia Ferries –. In linea con le politiche di sviluppo, flessibilità e adattamento permanente, sarà impiegata sulle nostre linee di collegamento per soddisfare un mercato in crescita”.

“Da questo punto di vista abbiamo preso a modello la Scandinavia, con nave più ampie ma anche funzionali e in grado di aumentare la qualità del servizio, fornendo al tempo stesso esperienze diverse ai passeggeri”.

Ad oggi la flotta di Corsica Ferries è composta di 14 navi, mantenendo come punto di forza la concessione con il savonese fondamentale per la sua offerta: “Massima attenzione alla sostenibilità ambientale, che rappresenta una responsabilità importante per tutti gli armatori. In itinere, grazie al nostro team di ingegneri, abbiamo una serie di progettualità per ridurre l’impatto sull’ambiente delle nostri navi” conclude il presidente di Corsica Ferries.