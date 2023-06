Vado in Lega Pro, club e Comune pronti ma il tempo stringe. Tarabotto: “C’è la solidità per la C, senza fare follie”

“Restiamo alla finestra, il Comune è disponibile e abbiamo la solidità economica necessaria per questa avventura, ovviamente senza voli pindarici”. Queste, in sintesi, le parole del presidente Franco Tarabotto in merito al possibile ripescaggio in Serie C del Vado. La squadra, vincendo i play off del Girone A, ha guadagnato il quinto posto nella “lista d’attesa” dei ripescaggi. Come affermato anche nelle interviste successive alla vittoria contro la Sanremese, il sodalizio si è detto pronto a un eventuale salto in terza serie.

Strutture, sponsor di prestigio come le società di Beppe Costa e intesa con le istituzioni locali non mancano. “Saar depositi, Costa Edutainment e le altre società che gravitano intorno al Vado con sponsorizzazioni possono garantire la Serie C. Tuttavia, il tempo stringe e più passa più diventa possibile poter programmare un campionato in terza serie. Non possiamo però rimanere fermi col rischio di ‘restare indietro’ su due fronti e quindi stiamo allestendo una squadra per il vertice della Serie D”, afferma il numero uno rossoblù.

Dai vertici federali non sono giunti aggiornamenti in merito. “Abbiamo invitato rappresentanti della Lega Pro a svolgere un sondaggio sul ‘Chittolina’. Il terreno di gioco è idoneo. Non serve rivoluzionare l’impianto ma comunque è necessario svolgere alcuni lavori come sistemare e allargare le tribune installando i seggiolini e installare le telecamere. Prima di intraprendere ogni azione bisogna però avere la certezza del ripescaggio e questa è anche la linea del Comune”.

In caso contrario sarà un Vado determinato a vincere la Serie D? “Spero di fare un buon campionato – conclude Tarabotto – ce la metteremo tutta ed è logico che migliorare quanto fatto lo scorso anno significa vincere. Arrivare primi però è difficilissimo viste le tante incognite di ogni anno. Chi si sarebbe aspettato un Sestri Levante così? Già quest’anno, senza l’exploit dei corsari, ci saremmo giocati il primato con Sanremese, Bra e Ligorna. Puntiamo su mister Renato Mancini, mi ha fatto subito un’ottima impressione. Lo hanno scelto i direttori Luca Tarabotto e Gianluca Olivieri, di cui mi fido ciecamente. Anche con Didu non si erano sbagliati“.