Vado FC, il nuovo allenatore arriva dalla Calabria. Ufficiale l’accordo con Renato Mancini

Vado Ligure. Fumata bianca per il nuovo allenatore del Vado calcio. Il nome di chi siederà sulla panchina dei rossoblu nella prossima stagione di Serie D è quello di Renato Mancini.

Nei giorni scorsi, riavvolgendo il nastro, era giunta la notizia della separazione con l’ormai ex trainer Marco Didu. Col quale la squadra del presidente Franco Tarabotto ha condotto un’annata positiva, chiusa al 4° posto in classifica e suggellata dalla vittoria del Play-off.

A sostituire il tecnico torinese sarà pertanto Renato Mancini. Calabrese, che dopo aver allenato diverse squadre nella propria regione tra interregionale ed Eccellenza, si cimenterà per la prima volta in un’esperienza nel nord Italia.

Un volto nuovo e dunque di curiosità per il territorio savonese e non solo. Nella stagione appena trascorsa Mancini ha allenato il Locri, in provincia di Reggio Calabria. Compagine che terminato in seconda posizione nel girone “I” di Serie D, alle spalle del Catania.