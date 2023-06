Vado, ciak si gira. Ecco mister Mancini: “Migliorare significa vincere, io? Normale e meticoloso”

Classe 1972, tante stagioni sui campi “caldi”, in tutti i sensi, del Sud e una laurea in scenografia. Ultimo capitolo prima del Vado, vittoria dell’Eccellenza e secondo posto nel Girone I della Serie D dietro al Catania con la matricola Locri. “Con otto undicesimi della squadra dell’anno precedente”, puntualizza mister Renato Mancini, che si definice “un allenatore normale ma molto meticoloso e che crede nel lavoro”. L’allenatore è chiamato a guidare i rossoblù a un campionato da protagonisti dopo la vittoria dei playoff dello scorso anno.

Come è nato il contatto con il Vado?

C’era stato un primo approccio ai primi di maggio. La dirigenza rossoblù ha seguito le vicissitudini del Girone I, dove dietro al super Catania si è piazzato il mio Locri neopromosso. Tramite alcuni contatti comuni ci siamo poi sentiti e siamo giunti all’accordo.

In pochi la conoscono qui, come si descriverebbe come allenatore?

Credo nel lavoro e nel sacrificio. Allenare a 1000 km da casa sarà un sacrificio, ma lo faccio volentieri visto che sono in una società seria. Mi reputo un allenatore normale ma molto scrupoloso. Credo nel lavoro e nelle motivazioni. Penso che alla fine siano queste ultime a fare la differenza.

Su Transfermarkt si legge che il modulo che utilizza di più è il 4-3-3…

È un modulo che mi piace. Penso però che sia più facile e giusto plasmare il modulo sui giocatori che si hanno. Partiamo da una base solida. È l’atteggiamento del giocatore che fa la differenza. L’allenatore deve essere bravo nel permettere ai giocatori di mettere in evidenza le proprie qualità.

Ha visto qualche video del Vado?

Ho visto moltissimi filmati, di partite e dei singoli. Salirò a breve per definire la data del ritiro. Ho avuto una buona impressione: la squadra è partita col 4-3-3 e poi è passata al 3-5-2. Mister Didu ha adeguato il suo modo di pensare a un altro modulo. Giocatori che mi hanno impressionato? Ovviamente Lo Bosco, ma anche Capra e tanti altri che hanno fatto benissimo. Sono 20 giorni che analizzo video di giocatori.

Si dice spesso che i gironi meridionali siano più difficili. Cosa ne pensa?

Il Girone I è un girone a livello mentale molto complesso. Ci sono trasferte di 1300 kilometri, soltanto la Calabria è lunga 400 km. Una squadra campana che va in Sicilia fa una trasferta di ore ed ore. Al Sud c’è più pubblico anche perché la Liguria è una regione in cui è facile spostarsi e vedere match di Serie A, anche nelle regioni limitrofe. Mi aspetto un girone meno agonistico ma più tecnico.

Capitolo mercato…

Stiamo monitorando il mercato a 360 gradi e vorrei portare qualche giocatore che conosco affinché agevoli la trasmissione dei miei concetti ai giocatori. Lavorerò con la società, io indico alcuni profili e i due ds faranno le loro valutazioni. Sarà importante avere giocatori forti moralmente.

Come mai la scelta di un cambio di vita così netto?

Giù ci sono poche squadre e ancora meno progetti seri. Fare bene al Nord è uno stimolo che garantisce anche maggiore visibilità.

Le hanno detto: “Venga su che proviamo a vincere il campionato”?

Visto che vogliamo migliorare questo è l’intento. Non serve migliorare il quarto posto arrivando secondi o terzi visto che alla fine la squadra ha vinto i play off. Sicuramente vogliamo fare un campionato di vertice.

Sempre che non avvenga il ripescaggio in Serie C…

Temo che le possibilità siano remote. Anche perché ci sarà l’inserimento di nuove squadre Under 23 come l’Atalanta.