Vado, ancora disservizi sulla rete cellulare Tim a Segno: intervento di manutenzione al ripetitore sul Bric Colombino

Vado Ligure. Si segnalano ancora disservizi sulla rete cellulare Tim nella frazione vadese di Segno.

Nel mese di maggio il problema era stato imputato a una centralina, ma è stato segnalato l’assenza totale o parziale di campo in alcuni punti del paese anche dopo: “Fino al mese di maggio il segnale Tim copriva tutto il paese, boschi inclusi, con un segnale 4G/4G+ ma dopo il guasto di maggio il livello di qualità di servizio non è mai più tornato come prima” afferma un residente.

Ma qualche buona notizia: “Ieri l’operatore Tim ha confermato di aver aperto un ticket numero 9-620240989392 nel quale viene indicato che per circa una settimana dal 15 giugno il ripetitore sul Bric Colombino sarà oggetto di un intervento di manutenzione volto a risolvere l’anomalia”, conclude il residente.