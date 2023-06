Ungulati, Piana: “Semplificato il regolamento per la caccia al cinghiale”

Liguria. Via libera in giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega all’agricoltura Alessandro Piana, alle modifiche del Regolamento 5 del 2016 sulla caccia al cinghiale in forma collettiva, di concerto col commissario straordinario Caputo.

“Si tratta di operazioni necessarie – dichiara il vice presidente Alessandro Piana – per snellire le procedure burocratiche e aumentare l’efficacia delle azioni di eradicazione della peste suina africana sul territorio ligure. Le modifiche riguardano i termini e i requisiti di composizione e di operatività delle squadre di caccia al cinghiale, comprese le disposizioni che regolamentano gli inviti all’azione venatoria per ogni giornata e senza limiti numerici”.

“Tra le principali variazioni si stabilisce che le squadre negli ATC (Ambiti territoriali di caccia) siano formate da un minimo di 15 componenti (anziché di 20) e che i giorni a settimana passino da due (mercoledì e domenica) a tre, a scelta delle squadre, per un massimo di 10 giornate stagionali. Si prevede inoltre che l’azione di caccia possa essere esercitata in braccata da un minimo di 12 cacciatori negli ATC e di 9 cacciatori nei CA (comprensori alpini), contando anche i cacciatori non iscritti alla squadra e lo svolgimento contemporaneo di più girate da parte di una squadra”.