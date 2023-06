Under 17 Gold: la finale tra Tigullio e ABC Ceriale è in equilibrio

Ceriale. Dopo le prime due partite, a sopresa, la finale del campionato regionale ligure Under 17 Gold tra Tigullio e ABC Ceriale è in perfetta parità.

Il Tigullio, squadra finora imbattuta, nella prima partita vince di 11 punti di differenza. Il Ceriale, pur lottando allo stremo, non riesce a superare la zona avversaria molto chiusa e a prendere ritmo in attacco. I coach Romano e Mirone sono comunque soddisfatti perché i ragazzi hanno lottato fino alla fine, senza mai rassegnarsi alla sconfitta.

Il tabellino:

Tigullio – ABC Ceriale 58-47 (14-9, 25-15, 40-35)

ABC Ceriale: Tomatis 2, Cerrato 8, Dimitru 4, Cimino 3, Degola, Martinetti 12, Lazzari 12, Marrasse 3, Ferrando, Zunino 2, Morello.

Nel ritorno, in casa, sospinto da una palestra gremita ed un gran tifo, il Ceriale riesce nell’impresa di battere i forti levantini, i quali annoverano diversi stranieri tra le loro fila.

Il Tigullio parte forte con un parziale di 13-2; i cerialesi non si rassegnano e poco alla volta recuperano fino al -4 dell’intervallo. Nel terzo quarto i locali partono forte con veloci contropiede finendo per recuperare ed andare avanti di 8 punti. Nell’ultimo quarto i levantini con precisi tiri da tre si riportano in partita. Finale al cardiopalma; i cerialesi, precisi nel tiri liberi, si portano a casa un risultato fuori da ogni pronostico.

Il tabellino:

ABC Ceriale – Tigullio 66-65 (15-20, 29-33 50-42)

Tomatis 4, Cerrato 3, Dimitru 2, Cimino 7, Degola 2, Martinetti 11, Ricciardi 6, Lazzari 11, Marrasse 2, Ferrando 2, Zunino 1, Morello 15.

Lo spareggio si giocherà mercoledì 7 giugno. “Andremo sapendo che le possibilità sono minime – dichiara coach Romano -. Per noi essere arrivati all’ultimo atto è oltre ogni aspettativa.Vvorrei che fosse soprattutto una bella festa, sperando comunque di continuare ad essere altezza degli avversari. Loro sicuramente hanno un paio di ragazzi di caratura superiore, noi probabilmente siamo più squadra e dobbiamo lavorare molto più dei nostri avversari per sopperire al loro maggior talento”.