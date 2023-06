Una spaventosa tromba d’aria ha svegliato Varazze

Varazze. Imponente e scura, al largo, ha calamitato gli occhi dei varazzini questa mattina. Una impressionante tromba d’aria ha svegliato la città intorno alle 9.

Immagine resa ancora più suggestiva dal grigio del cielo e del mare. Lo splendido scatto è di Marco Di Gioia.

Questo giugno non ha, al momento, intenzione di decollare e, anziché, regalare sole e aprire gli ombrelloni, ecco che sorprende con un gigantesco vortice che anticipa la pioggia.

Per fortuna la tromba d’aria non ha fatto danni perché si è dissolta all’orizzonte, scaricandosi in mare.