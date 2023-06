Una passeggiata al mercato per i nonni della casa di riposo: l’iniziativa del Comune di Albisola

Albisola Superiore. Ha riscosso moltissimo successo l’iniziativa promossa dall’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Albisola Superiore Calogero Sprio e dal personale della Cooperativa Sociale Kursana i quali lo scorso mercoledì hanno accompagnato un gruppo di ospiti dell’RP Comunale “SS. Nicolò e Giuseppe” di Albisola Superiore a fare una passeggiata al mercato settimanale. Fra loro c‘era anche Beppe Pastorino, storico volontario della Protezione Civile.

“Dopo tre anni di chiusura dovuti alla pandemia – spiega l’assessore Sprio – abbiamo ripreso ad organizzare delle iniziative ludiche che molto spesso si tengono al di fuori della struttura, consentendo agli ospiti della nostra RP la ripresa di un contatto con le persone e con la città. Il mercato settimanale si è dimostrata una meta ideale perchè ha consentito agli anziani di riprendere familiarità con un’esperienza, semplice quanto importante, che ha attraversato la loro esistenza ma anche perchè gli ha offerto l’opportunità di incontrare familiari, amici e conoscenti”.

“E’ stato molto gratificante – prosegue l’Assessore – vedere i nostri anziani felici di questa esperienza ed in particolare è stato bello assistere allo stupore e all’affetto manifestato da diversi cittadini, che ha prodotto anche diversi abbracci, nell’incontrare i nostri ospiti che non vedevano da molto tempo. Questo è frutto di un lavoro di squadra condiviso in particolare con l’animatrice Sara Merialdo, la fisioterapista Brunilda Fyshku e la Direttrice Galya Vekova. Per l’estate abbiamo diversi appuntamenti già fissati ed altri progetti su cui stiamo lavorando”.