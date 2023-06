Un messaggio di pace da Noli attraversa l’Europa: ecco “il raggio di luce” del regista Paolo Goglio

Noli. Un raggio di luce proiettato verso il cielo per mandare un messaggio di pace e fratellanza. È questo l’obiettivo di Paolo Goglio, regista di Noli, che ha attraversato l’Europa con il suo camper e, dopo diverse peripezie, ora è ritornato in Liguria.

Ispirato alla Spada di San Michele Arcangelo, Goglio è partito lo scorso anno da Capo Nord, estremo settentrionale del continente Europa, proiettando questo suggestivo messaggio visivo tra la luna e le stelle in Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Svizzera, Austria e Francia.

Al rientro in Italia, il regista camperista, si è quindi diretto al Lago delle Lame, in località Rezzoaglio (GE), dove ha elevato al cielo il raggio di luce in occasione del Festival del Dono, un evento di portata nazionale organizzato dalla Comunità del futuro.

“Ho iniziato il mio cammino europeo lo scorso anno, da Capo Passero, estremo sud dell’Italia, per giungere infine a Capo Nord, confine settentrionale d’Europa” racconta Paolo Goglio. “Nel 2023 ho ripreso le rotte artiche e sono giunto in Finlandia dove ho portato questo messaggio universale di pace ai confini della Russia. Qui purtroppo ho avuto un incidente che mi ha costretto ad abbandonare il camper e rientrare a piedi, sfidando l’inferno di ghiaccio Lapponico, tra tormente di neve e temperature estreme. Una lunga Odissea in cui mi sono affidato proprio a quella stessa forza interiore che evocavo nel cielo”.

Il camper del regista di Noli, intitolato “Gianna” in omaggio al nome congiunto dei suoi genitori, è stato successivamente rimpatriato con una bisarca del soccorso stradale internazionale, riparato da un’officina italiana e riassettato per la attuale ripartenza. Il raggio di luce è generato da un potente proiettore che si sviluppa dal tetto, solcando le oscurità come se fosse un ponte di luce che collega la terra al cielo.

Con il regista Paolo Goglio viaggiano, compagni di missione, il fedelissimo cane pastore Leone e l’artista dell’anima Nadi Paola Matrone con il veterano Quantum dell’isla Silente, un bassottino affettuosissimo. Nei prossimi giorni l’equipaggio si sposterà sempre nel circondario di Noli, considerata campo di base logistica per le nuove tappe del Raggio di Luce.