Un 2 giugno e un weekend “lungo” ricco di eventi tra il Festival della Maiolica, il volo dei paracadutisti, il parco Caravelle e tanto altro

Savonese. Con la festa del 2 giugno parte in anticipo il fine settimana. Tanti gli eventi previsti in queste tre giornate che avranno come ingredienti l’arte, l’adrenalina, tante attrattive, musica, buon cibo e tanto altro. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa ci aspetta!

GLI SPETTACOLARI VOLTEGGI DEI PARACADUTISTI AD ALBENGA

Il 2 giugno una festa della Repubblica speciale ad Albenga. Ci saranno lanci e volteggi spettacolari a caduta libera di paracadutisti e tute alari che coloreranno il cielo con il tricolore e il vessillo della città di Albenga. L’appuntamento sarà sul Lungomare Cristoforo Colombo, in zona Foce: alle ore 17 ci sarà la cerimonia ufficiale, alle 18 il lancio dei paracadutisti.

UN ASSAGGIO DI ESTATE CON L’APERTURA DEL PARCO DELLE CARAVELLE

Straordinariamente, per il ponte del 2 giugno aprirà il parco Caravelle di Ceriale. Da venerdì 2 a domenica 4 un primo “assaggio” d’estate e poi tutti i giorni dal 10 giugno al 10 settembre. A disposizione del pubblico l’immancabile Piscina Onde, cuore pulsante del parco, che con i suoi 2.500 mq di superficie si trasforma ogni ora in un vero e proprio mare con grandi onde da cavalcare, il multipista, 5 scivoli paralleli per condividere l’esperienza del tuffo, le Rapide del Rio Bravo e del Rio Colorado, i due kamikaze, i tre scivoli toboga, la doppia corsia del Foam, il Rio lento e, per chi vuole regalarsi anche un’esperienza di relax e benessere, l’area “La sorgente del cuore”, con docce emozionali, cascate e grotte di acqua tiepida e un percorso vascolare. I più piccoli potranno giocare e divertirsi nella piscina Baby e nell’area kids loro riservata.

FINE SETTIMANA TRA LA NATURA E GLI ANIMALI AL PARCO ASINOLLA

In occasione del ponte del 2 giugno il parco natura “AsinOlla” a Pietra Ligure sarà protagonista di una serie di eventi e attrattive secondo la sua tradizionale mission: relax, natura, ambiente, animali e specialità gastronomiche. In calendario i format esperienziali con asini e cavalli, con possibilità, di lezioni di equitazione, il tutto grazie al team specializzato nelle attività assistite con gli amici animali. In questo weekend lungo laboratori, battesimo della sella e tanto altro.

DUE GIUGNO CON UNA CENA SPECIALE A ERLI

Per la festa della Repubblica, alla locanda “Da Lisetta”, a Erli, ci sarà l’inaugurazione delle cene in terrazza. I clienti potranno gustare una deliziosa cena e godersi uno spettacolo. Venerdì la musica sarà live con “Tre Gotti”. Un appuntamento romantico tutto da vivere.

A VARAZZE BUONA MUSICA E TANTO ALTRO

Il 2 giugno a Varazze ci sarà il concerto della Banda Musicale Cardinal Cagliero. Sarà in Piazza Nello Bovani con inizio alle ore 21,15. La musica è da sempre un mezzo di dichiarazione d’amore nei confronti della donna, musa ispiratrice dei più grandi autori e interpreti della storia della musica italiana e internazionale. Sabato 3 giugno inoltre doppio appuntamento alle ore 16,30 nella biblioteca comunale Eugenio Montale con la presentazione del libro “Accadde tutto all’improvviso” di Rita Filippi, modera Francesca Agostini. La sera, poi, in Piazza Nello Bovani si terrà un concerto dal titolo “ARK’N’ROCK” a cura del famosissimo quartetto di archi femminile “Alter Echo”. Appuntamento alle ore 21,15 con il gruppo che nasce sui palchi prestigiosi della lunga tournée Opera Seconda dei Pooh. I dettagli qui.

TRA SAVONA, LE DUE ALBISOLE E CELLE IL FESTIVAL DELLA MAIOLICA

Savona, le due Albisole e Celle Ligure unite per la prima edizione del Festival della Maiolica. Quello che ci attende sarà un fine settimana lungo dedicato all’arte e alla creatività con workshop, iniziative, mostre e competizioni per riscoprire l’antica tradizione della ceramica. Fino a domenica 4 giugno tanti appuntamenti artistici che incontreranno il gusto di grandi e piccini. Inoltre, ci sarà anche “Mondial Tornianti”, la storica competizione della città di Faenza che arriva a Savona. I più famosi maestri vasai ceramisti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo si sfideranno sul tornio nella realizzazione di opere istantanee. Dal 2 giugno e fino a tutta l’estate sarà visibile anche tra Albissola Marina (presso il MuDa) e Savona (nel Museo della Ceramica) la mostra dedicata all’artista cubano Lam. Tutti i dettagli del programma qui.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME ARRIVA A CERIALE

Domenica 4 giugno settima tappa del tour 2023 del Mercato Riviera delle Palme. I migliori ambulanti della Liguria arriveranno a Ceriale. Il lungomare Diaz sarà così popolato dai tanti banchetti che offriranno l’occasione per trascorrere una giornata di shopping all’aria aperta con abbigliamento e accessori per tutti i gusti. Ad accogliere i clienti, come sempre, personale gentile e competente in grado di indirizzare chiunque verso la scelta giusta.

LA 43ESIMA EDIZIONE DI “CENGIO IN FESTA”

Durante il fine settimana appuntamento anche con “Cengio in Festa” che quest’anno raggiunge la sua 43esima edizione. In località Isole, fino a domenica 4 giugno buon cibo, musica, il motoraduno e tanto altro. Non mancheranno gli stand gastronomici che ogni sera offriranno prodotti di terra e di mare, con un “contorno” di ottima musica live.

LA SAGRA DELLA CILIEGIA A CASTELBIANCO

Concludiamo con una bella ciliegiata a Castelbianco. Sabato e domenica, per la 57esima Sagra della Ciliegia ci saranno stand gastronomici con degustazione di piatti tipici, ma anche musica e serate danzanti. Divertimento assicurato anche per i più piccini: ci saranno trucca-bimbi, sculture di palloncini, giochi di magia e tanto altro.

