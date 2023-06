Savona. Suonerà al termine della mattinata odierna l’ultima campanella che segnerà la fine dell’anno scolastico per oltre 30mila studenti savonesi. Per 2.023 ragazzi maturandi, invece, le vacanze dovranno attendere: il 21 giugno sarà la volta della prova scritta, quella di italiano, e, a seguire, il 22 giugno toccherà alla seconda prova, sempre variabile a seconda dell’istituto scolastico. Infine, la prova orale tornerà nella modalità tradizionale (pre-pandemia).

Molti studenti e professori si preparano a festeggiare l’ultimo giorno di scuola con piccoli eventi e feste all’aperto, come ogni anno. A Savona è in programma una doppia festa di fine anno scolastico: al mattino in via Manzoni, dove verrà inaugurata l’urbanistica tattica, e al pomeriggio in piazza delle Nazioni.

“L’evento di questo weekend – ha detto il sindaco di Savona Marco Russo – è un modo per festeggiare un percorso molto bello che ha visto protagonisti i ragazzi e ora vede commercianti e cittadini riappropriarsi di spazi della città, animandoli e rendendoli vivi”.

A Loano, gli studenti dell’istituto Flacone hanno organizzato una partita di calcio in ricordo di Andrea Mileto, il 17enne pietrese che ai primi di maggio è stato vittima di un incidente stradale. Il ritrovo è previsto allo stadio Ellena.

Nei giorni scorsi, ad Alassio, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha visitato l’istituto Secondario di primo grado “Ollandini”, dove è stato realizzato un nuovo plesso scolastico, anche grazie al contributo del Ministero, per un investimento pari a 4.250.000 euro. A settembre è previsto il ritorno in classe degli studenti alassini proprio nel nuovissimo complesso.

guarda tutte le foto 25



L’ultimo giorno di scuola negli istituti del savonese

Ma per alcuni la festa è iniziata in anticipo, con la campanella che è suonata intorno alle 11 e i ragazzi hanno lasciato le loro classi. Ne è un esempio il Liceo Giordano Bruno di Albenga, qui tra pioggia di spumante e anche qualche studente commosso, gli alunni di quinta hanno festeggiato l’ultimo giorno di scuola, in vista dell’esame di maturità.

In Valbormida non sono mancati i tradizionali gavettoni con i quali i ragazzi del Liceo Calasanzio di Carcare e quelli dell’Istituto Patetta di Cairo Montenotte salutano l’anno scolastico.