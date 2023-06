UCI Mountain Bike World Series, Finale Outdoor Region: “Un grande weekend di emozioni e sport”

Finale Ligure. Si è conclusa con successo la lunga settimana di mountain bike internazionale nella Finale Outdoor Region, dove sport e territorio si sono resi nuovamente protagonisti di un grande spettacolo e portatori di un messaggio di forte coesione e comunione di intenti nello sviluppo futuro dei prodotti turistici bike e outdoor del territorio.

Il Comitato Organizzatore locale composto da Fianale Outdoor Region Sport and Events con il supporto del Consorzio FOR è orgoglioso di aver portato a termine con successo questo importante e atteso appuntamento mondiale che ha richiamato migliaia di persone tra atleti e addetti ai lavori (oltre 37 le nazioni presenti in gara) e richiesto un ulteriore balzo in avanti nella qualità organizzativa e un grande sforzo di coordinamento della comunità e delle istituzioni.

Per la prima volta nella storia, si è lavorato infatti ad un doppio evento con due discipline sportive così diverse tra loro come l’enduro e il cross country marathon. Il territorio toccato dalle due competizioni è stato vastissimo, ben 18 i comuni toccati dai percorsi gara per uno sviluppo complessivo di quasi 200 km di tracciati tra entroterra e costa.

Gianluca Viglizzo, presidente Consorzio FOR: “La scommessa di far coesistere e al contempo valorizzare la grande affluenza di pubblico e spettatori accorsi per le gare sia a Pietra Ligure che a Finale Ligure, con le presenze del primo weekend della stagione balneare è stata vinta. Ognuno è riuscito a godere a pieno di questo fantastico territorio, delle sue limpide acque, come dei sentieri di montagna. Anzi, i differenti pubblici si sono mescolati alla perfezione con bici parcheggiate in riva al mare per un aperitivo in spiaggia e famiglie con costume e teli da mare a passeggiare per le vie e gli stand del villaggio evento, in un mix perfetto che solo qui nella Finale Outdoor Region è possibile vedere”.

“Ringraziamo gli amministratori e gli operatori del territorio che hanno creduto in questo ambizioso progetto supportando gli organizzatori nonostante le oggettive difficoltà legate al periodo di svolgimento delle gara” conclude.

Inoltre, il territorio ha regalato grandi soddisfazioni anche dal punto di vista sportivo. Per la prima volta nella storia, una rider italiana, e nello specifico la local di Albenga Gloria Scarsi, è salita sul podio di una competizione Enduro nella elite class.

Un risultato storico, raggiunto da una rider ligure, nella sua gara di casa, in un anno di così tanti cambiamenti per lo sport è stata una grandissima emozione che ha commosso tutti.

In ambito cross country marathon, il percorso è stato giudicato da tutti estremamente duro ma molto divertente da guidare, certamente con un forte carattere e impronta territoriale, esattamente come amiamo fare da queste parti, dove oltre ad essere un mezzo per fare sport, la bici è lo strumento ideale per visitare e scoprire le bellezze e particolarità del territorio.

Andrea Principato, presidente Finale Outdoor Region Sport & Events: “Nel 2017 con Enrico Guala e Riccardo Negro abbiamo guardato oltre il Finalese più ristretto portando una prima Prova Speciale della Enduro World Series a Pietra Ligure, abbattuto i campanilismi e creato le fondamenta della Finale Outdoor Region. Nel 2018 il percorso di sviluppo è proseguito con Spotorno e quest’anno con Vado Ligure, consci che la varietà dei territori è ciò che rende la nostra Regione unica. Lo sport e la sintonia con Amministrazioni e Associazioni locali sono state la chiave per raggiungere questo incedibile risultato: ospitare nella Region due prove di Coppa del Mondo UCI di Mountain Bike”.

“Dopo moltissimi anni di lavoro finalmente quest’anno abbiamo riscontrato una reale e concreta collaborazione tra istituzioni, operatori e comunità che ridona vigore e spinta a tutto lo staff per andare avanti e continuare in questa direzione di grandi eventi”.

“Un ringraziamento speciale va a tutti i partner istituzionali Regione Liguria, Fondazione de Mari, Comune di Pietra Ligure, Comune di Finale Ligure, Comune di Vado Ligure, ai partner strategici come Vado Gateway e Wi-Me, e alle aziende del territorio che hanno supportato gli eventi: Fratelli Orsero, Salumificio Chiesa, Acqua Calizzano”.

“Un ultimo ringraziamento, ma non certo per importanza, va al Soccorso Alpino Regionale, tutte le pubbliche assistenze (Pietra Soccorso, Croce Verde Finalborgo, Croce Bianca Finale Ligure, Croce Rossa Vado Ligure, Croce Bianca Calice Ligure, Croce Azzurra Calizzano), a tutti i medici, alle Protezioni Civili del territorio, al Servizio del 112 per la grande professionalità fondamentale per garantire la sicurezza degli atleti”.