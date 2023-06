Truffa e falsificazione di documenti: 62enne arrestato dal polizia di Stato

Savona. Nell’ottica del costante potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal Questore di Savona, i poliziotti del commissariato di Alassio, l’altro ieri, ad Albenga, hanno arrestato un sessantunenne, destinatario di un mandato di arresto europeo.

L’uomo è stato fermato per un controllo, in una via del centro cittadino e dagli accertamenti, nei suoi confronti è risultata una condanna a tre anni per truffa e falsificazione di documenti, emessa dalla magistratura francese, con mandato di arresto europeo.

L’arrestato è stato quindi accompagnato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria, per le pratiche di estradizione.