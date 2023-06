Trofeo “Nando Cogno”, è la giornata delle premiazioni. Tobia: “È stato l’anno per eccellenza di questo torneo, grazie a tutte le società che hanno partecipato”

Savona. Questa sera presso lo stadio “Fiorenzo Ruffinengo”, dalle ore 20.00, andrà in scena la serata finale del trofeo “Nando Cogno”, un evento che da maggio ha coinvolto le leve giovanili della maggior parte delle società della provincia. Sarà dunque l’ormai consueta serata con “ospiti di gala” a far calare il sipario sull’anniversario di una competizione che, giunta al suo quarantesimo anniversario, per molti ragazzi ed ex tali dell’intera provincia, evoca dei ricordi indelebili.

All’entusiasmo del presidente Carella hanno fatto seguito le dichiarazioni di Fabio Tobia, tecnico della prima squadra che si è occupato in prima persona dell’organizzazione del torneo. “Quest’anno – ha esordito l’intervistato – è stato l’anno per eccellenza del Cogno, questo perchè il torneo è arrivato a compiere il suo quarantesimo anno d’età. Non posso nascondere il fatto che ci fosse tensione nel fare le cose, questo perchè si voleva fare bene. Ci tengo già a ringraziare tutte le società che hanno partecipato, è stato importantissimo riuscire a mettere insieme tutte le realtà del territorio così come è sempre stato negli anni. Questo torneo è diventato il salotto del calcio savonese; hanno partecipato al Cogno persino giocatori come Panucci, El Shaarawy (che sarà presente in occasione della serata finale, ndr), Carparelli e Vignaroli. È bellissimo che attraverso le generazioni si riesca a portare avanti una tradizione come questa. Sfortunatamente non ho conosciuto Cogno perchè ero troppo piccolo, però chi lo ha conosciuto come mio padre e tanti leginesi lo ricorda come una persona incredibilmente legata ai giocatori, ai ragazzi, a tutte le generazioni che da sportivi si avvicinano al calcio e allo sport in generale. È bello riuscire a portare avanti il ricordo di questa persona a distanza di 40 anni”.

Il Legino, dopo il fallimento del Savona, è la rappresentante della città della Torretta che milita nella categoria di livello più alto. “Il Savona – commenta Tobia – rimarrà sempre il Savona, il blasone degli Strisiconi non è sostituibile dal Legino. Noi abbiamo un punto fermo nel nostro DNA che è quello dei giovani e della loro valorizzazione. Mi auguro che presto ci sia una società a Savona che possa ambire al professionismo o comunque sia a palcoscenici importanti. Il territorio vive il calcio come termometro della qualità del territorio stesso. Avere delle eccellenze nel locale incentiva i ragazzi a dare il massimo continuando appunto a fare sport. Mi auguro che presto il territorio possa esprimere più squadre ad alti livelli”.

In seguito l’allenatore dei verdeblù ha ricordato alcuni dei risultati ottenuti dalle squadre di punta della società: “L’anno scorso la prima squadra non soltanto è riuscita a salvarsi, ma ha anche vinto il premio di valorizzazione dei giovani. La squadra ‘B’ è invece arrivata quarta nel campionato di Seconda Categoria dove, se avesse fatto classifica, probabilmente avrebbe potuto puntare ai playoff. Infine la nostra Juniores si è salvata scendendo in campo con solo 2005”.

Successivamente Tobia si è concentrato sul contenuto dell’ormai imminente riforma dello sport: “Credo che per società come la come la nostra che scelgono di investire sui giovani cercando di insegnare loro qualcosa potrebbe essere un problema venire shippati dal primo club che promette. Un’idea potrebbe essere quella di puntare sui contratti di formazione, lo si fa anche nelle grandi aziende. Sarebbe una sorta di legame che si potrebbe mantenere per qualche anno con la società che insegna a praticare questo sport. A farmi storcere il naso è anche l’annullamento del volontariato nelle società sportive. Società e persone come noi fondano la propria vita sul volontariato. Se questo viene escluso dalla possibilità di fare calcio dilettantistico a mio avviso si toglie un pezzo di cuore a club come il nostro che vivono per questo”.

Su un possibile futuro da presidente come auspicato dallo stesso Carella, Tobia ha preferito glissare: “Spero che Carella continui ad essere il faro della nostra società come lo è stato fino ad oggi, una guida che insegna dei valori importanti. Il suo insegnamento più grande è quello di avere sempre rispetto delle persone. Nel settore giovanile ancora oggi io mi relaziono con lui tutti i giorni, è sempre pronto a darmi un consiglio ed insegnarmi qualcosa. Io sono una persona che sta bene sul campo e spero di restare sul campo moltissimo tempo della mia vita, per questo per ora c’è lui e spero che almeno nei prossimi 20 anni continui ad esserci”.

Infine Tobia ha concluso il proprio intervento spiegando cosa manchi secondo lui al Legino per raggiungere la tanto agognata zona playoff del girone ‘A’ del campionato di Promozione: “Cosa manca? Sicuramente fortuna. Magari qualche volta manca anche quel colpo che può arrivare da qualche giocatore quando non ce lo si aspetta. In vista della prossima stagione abbiamo già confermato gran parte della rosa dello scorso anno. Stiamo lavorando per provare a portare giocatori importanti alla nostra corte, sarebbe un modo per aiutare ulteriormente i nostri giovani. Credo che potremmo disputare un ottimo campionato. Poi ovviamente servirà la componente fortuna, non può mai mancare nella formazione di una squadra. L’anno scorso ci è capitato qualche conveniente all’inizio, poi siamo stati bravi a riprenderci grazie anche alla sessione dicembrina di mercato”.