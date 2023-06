Trofeo “Nando Cogno”: a Legino tutti pazzi per Stephan El Shaarawy

Il “Cogno” è un appuntamento classico del calcio giovanile savonese. E lo è così tanto che non serve specificare anteponendo le parole “trofeo” e “torneo”. Una tappa fissa per tutti coloro che hanno calcato da bambini i campi da calcio, con quella sensazione speciale di giocare “sotto alla luce dei riflettori” – visto l’orario serale – per poi saziarsi con i celebri panini.

Ospite speciale della serata di ieri al “Ruffinengo”, l’ex leginese più celebre Stephan El Shaarawy, che ha preso parte alla premiazione finale delle squadre. Fresco finalista in Europa League con la Roma, l’ala classe 1992 ha mosso i primi passi proprio con il Legino, quando l’impianto era ancora in terra battuta, insieme a mister Dionigi Donati.

Un torneo giunto all’edizione numero 40. “Se 40 anni fa – ha raccontato il presidente Piero Carella – mi avessero detto che avremmo raggiunto questo traguardo non ci avrei creduto, invece con la nostra costanza, la nostra caparbietà e la nostra voglia di andare avanti siamo arrivati al quarantesimo anno di attività sempre migliorandoci. Il palcoscenico del Cogno è stato calcato da molti giocatori poi arrivati tra i professionisti tra cui El Shaarawy, Marcolini, Carparelli e Vignaroli. Per noi è una prova d’orgoglio, ci ripaga di tutti i sacrifici che stiamo facendo. Organizzare un torneo con 65 squadre è decisamente impegnativo, ma allo stesso tempo dimostra che è un evento molto sentito in Liguria”.