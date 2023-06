Tris di carcaresi per la Carcarese: confermati Dematteis, Canaparo e Zizzini

Carcare. Ha deciso la finale di Coppa Italia di Promozione, grazie al gol segnato al 118’ contro il Golfo Paradiso e ha regalato un titolo storico alla Carcarese che non intende separarsi da lui. Arriva infatti oggi la conferma della permanenza in biancorosso di Luca Dematteis: jolly classe 1997, che lo scorso 7 maggio ha mandato in tripudio i centinaia di tifosi presenti ad Arenzano, orgogliosi non solo della vittoria ma anche del fatto che a deciderla fosse stato proprio un giovane di Carcare.

Della partita è stato anche un altro carcarese doc, Luca Canaparo che sulla destra ha dato battaglia ai genovesi, conquistato falli preziosi e aiutato i compagni in fase offensiva e difensiva. Per l’attaccante leva 1998 sarà la quinta stagione in biancorosso.

Così come per Marco Zizzini, a Carcare, sua città natale, dall’agosto 2019. Per il 26enne sarà un’occasione di rifarsi dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto per diversi mesi lontano dal campo. Ma sempre presente per il gruppo, con il cuore e con la sua grinta.