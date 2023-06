Triathlon, Doria Nuoto Loano si fa notare a Pescara: vittoria di Gabriele Ferrara, seconda Chiara Guarisco

Loano. Nel weekend del 10 e 11 giugno, nella piscina de La Sciorba di Genova, si è svolta la seconda prova di qualificazione al campionato estivo in vasca lunga. La due giorni di prova ha portato per alcuni degli atleti di Doria Nuoto Loano ottimi miglioramenti e per altri ha confermato la loro preparazione.

Spicca fra tutti Pietro Zangrandi che nei 1500 Stile Libero consegue il tempo limite per poter partecipare ai Campionati Italiani di Fondo in programma il 10 luglio a Piombino nella 2,5 chilometri insieme ai suoi compagni Alessandro Cominato e Chiara Guarisco, che avevano già precedentemente staccato il pass.

Ora qualche giorno di ritocchi e venerdì la squadra insieme agli Esordienti A e B partirà per un Trofeo a Piacenza, dove i ragazzi si confronteranno a livello interregionale come ultima tappa prima dei Campionati Regionali di luglio.

Ma non solo, lo scorso weekend i ragazzi del Doria Nuoto Loano sono stati impegnati anche nel Campionato Italiano Aquathlon Giovani e Triathlon di Coppa Italia di Montesilvano a Pescara.

Nella prova di corsa/nuoto/corsa della prima giornata Chiara Guarisco si è classificata vice campionessa italiana Youth A; Gabriele Ferrara è arrivato al sesto posto della categoria Youth A, Daniele Moruzzi al sesto della categoria Youth B, Luc Vitali al decimo posto e Daniele Castelli al 16^ posto nella Junior. Ludovico Trincheri è arrivato 18^ nella categoria Youth A, Tosca Pelle al 49^ posti in Youth A, Ettore Durante al 90^ in Youth A, Gaia Gattuso Gaia al 43^ posto e Viviana Fronzaroli al 126^ nella categoria Ragazzi.

Il giorno dopo, nel Triathlon di Coppa Italia, vittoria di Gabriele Ferrara in Youth A; secondo posto in Youth A per Chiara Guarisco, nono posto in Youth B per Daniele Moruzzi; Ludovico Trincheri è arrivato al 20^ posto in Youth A; Deniele Casteli al 30^ posto in Junior; Luc Vitali al 48^ posto e Ettore Durante al 65^ posto in Youth A.

Un ottimo weekend per DNL che si conferma nelle prime società alle nutrite rassegne nazionali giovanili.